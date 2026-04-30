2ГИС представил обновления навигатора

В навигаторе 2ГИС появились функции, которые делают поездки удобнее: статистика на финишном экране, поиск нужных мест по линии маршрута и новый сценарий работы с CarPlay, при котором управлять маршрутом можно с телефона, не переключаясь между экранами телефона и автомобиля. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

2ГИС продолжает развивать навигатор в качестве помощника в дороге. После завершения маршрута приложение покажет сводные данные о поездке: общее расстояние, время в пути, сколько времени заняли пробки, максимальную скорость. Со временем в эту сводку будут добавляться и другие параметры — например, количество превышений скорости и другие показатели, которые помогут лучше понимать стиль вождения и сравнивать поездки. Кроме того, пользователь сможет посмотреть историю своих поездок — например, чтобы вспомнить, какой вариант маршрута был выбран, сколько времени заняла поездка. Удобно сопоставить разные маршруты к часто посещаемой точке. Эта информация доступна только владельцу телефона. Статистика будет доступна в тех городах, где геолокация устройства определяется корректно и навигатор может достаточно точно фиксировать параметры поездки на всем маршруте.

«Мы привыкли узнавать о себе больше с помощью гаджетов — как с умными часами: шаги, сон, ритм дня. Со временем за рулем хочется тоже понимать, сколько времени уходит на дорогу, где теряются минуты и как на самом деле прошла поездка. Поэтому статистика поездок — это не просто самоконтроль, а вполне практичный инструмент: можно сравнить маршруты с друзьями или объяснить опоздание на работу реальными пробками. Кроме того, просто приятно получить от навигатора подтверждение: “Ты сегодня хороший водитель — вот пруфы”», — сказал менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дэнни Лемус Каррилес.

Общая статистика не исчезает после завершения маршрута: все данные сохраняются в специальном разделе «Гараж» в 2ГИС. Он доступен в профиле пользователя, перейти в этот раздел можно, нажав на кнопку с аватаром пользователя в верхней части экрана. В «Гараже» можно добавить марку своего авто, выбрать для него подходящую иконку. В этом разделе будет собрана вся полезная информация для автомобилиста: сводные данные по поездкам и быстрый доступ ко всему, что может понадобиться в дороге и вокруг нее. Например, можно найти ближайшие АЗС, шиномонтаж или автомойку.

По пути: 2ГИС обновил поиск во время поездки

Поиск в режиме навигатора в 2ГИС стал удобнее для водителей — можно находить места по пути, а не по всей карте: приложение покажет такие точки, куда можно заехать без лишних маневров и заметного отклонения от маршрута. Если подходящего места по пути не нашлось или хочется посмотреть больше вариантов, можно нажать кнопку «искать везде». Это пригодится, когда важна не только близость к маршруту, но и, например, рейтинг места, ассортимент или другие параметры выбора.

«Не нужно самому двигать карту и выяснять, на какую АЗС или в какой магазин удобно заехать по пути — навигатор стал полезнее именно в тот момент, когда решение нужно принять быстро», — сказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Сергей Кириллов.

Все важное о поездке видно даже на заблокированном экране

Год назад 2ГИС первым в России начал показывать в навигаторе сигналы светофоров. Сейчас функция уже работает в трех городах — Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Одновременно 2ГИС расширил и сценарий использования функции на устройствах Apple. Теперь сигнал светофора может отображаться даже на заблокированном экране iPhone — через Live Activity и Dynamic Island. Это особенно удобно в ситуациях, когда водитель остановился на светофоре, медленно движется в потоке или ненадолго переключился в другое приложение, но все равно хочет видеть актуальный статус сигнала. Информация о состоянии светофора появляется автоматически в нужный момент и так же автоматически скрывается, как только движение продолжается. При этом функцию можно настроить под себя: отображение сигналов светофора теперь включается и выключается в настройках навигатора.

Кроме того, Live Activity и Dynamic Island в 2ГИС теперь работают и в режиме свободного ведения — когда водитель едет с включенным навигатором без построенного маршрута. В этом режиме на экране отображается основная информация о поездке: текущая скорость, ближайшие камеры и улица, по которой движется автомобиль. У пользователей iPhone 14 Pro и более новых моделей эти данные видны сразу в двух форматах: на заблокированном экране через Live Activity и в Dynamic Island — верхней части интерфейса iPhone, которая остается видимой даже при свернутом приложении.

2ГИС добавил параллельный режим работы с CarPlay

2ГИС обновил сценарий работы с CarPlay: теперь во время подключения к системе можно продолжать пользоваться приложением на телефоне, а все действия будут сразу отображаться на экране автомобиля. Так телефон из молчаливого пассажира превращается в пульт управления — без лишних переключений между устройствами.

«Пользователям CarPlay хорошо знаком сценарий, когда во время поездки нужно найти на карте какой-то адрес, но делать это на экране авто неудобно. Проще сделать это на телефоне, но чтобы результат поиска сразу отображался и на мультимедиа-устройстве автомобиля. Мы поддержали такой сценарий: телефон и экран теперь работают одновременно, без переключений. Все, что удобнее найти на телефоне, ищется там, а экран в машине — для самого главного: карты, маршрута и навигации», — сказал Сергей Кириллов.

На телефоне можно выбирать компании и места, приближать или отдалять карту, запускать нужные действия — все это сразу отображается в CarPlay. Нашли место — оно уже на экране автомобиля, поменяли пункт назначения или добавили точку, куда заехать — маршрут перестроен.

Все обновления уже доступны в приложении 2ГИС на iOS и Android.