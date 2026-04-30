Апрельские обновления умных устройств «Яндекса»

Обновления «Станции 3» и «ТВ Станций», новая модель телевизора — «Яндекс» рассказал об апрельских обновлениях умных устройств. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Что нового на «Станциях»

Больше настроек подсветки на «Станции 3». Прослушивание музыки на «Станции 3» стало еще атмосфернее: у подсветки стало еще больше вариантов. В режиме «Светомузыка» появились три новые анимации — они автоматически сменяют друг друга и помогают устроить небольшое световое шоу под любимые треки.

А еще теперь можно создавать свои режимы подсветки: выбирать один из пяти видов анимации, скорость и любой цвет из 16 млн оттенков. Готовый режим можно использовать не только сам по себе, но и в сценариях умного дома.

Создать свой вариант можно в приложении «Дом с Алисой»: выберите «Станцию 3», пролистайте режимы подсветки вправо до большой кнопки «+» — и настройте все под себя.

«Станция 3» стала звучать громче. Станция 3 стала звучать громче на самых популярных уровнях — от 10 до 50% — колонка звучит громче. Именно этот диапазон чаще всего используют дома, поэтому громкость «Станции 3» программно усилили на средних значениях. Теперь ответы «Алисы» лучше слышны в повседневных сценариях, а музыка звучит выразительнее. Ничего настраивать не нужно.

Что нового на «ТВ Станциях»

«Игромир» появился в Кинопоиске на ТВ. В приложении «Кинопоиска» на «Яндекс ТВ Станциях» появился раздел «Игромир» — сервис «Яндекса» с технологией облачного гейминга. Теперь на телевизоре можно запускать игры из своей библиотеки Steam и free-to-play хиты: достаточно привязать аккаунт Steam и подключить геймпад.

Попробовать «Игромир» можно и без привязки Steam: в разделе доступны демо-версии игр «Былина» и «Северный путь». Сейчас раздел появился на «Яндекс ТВ Станциях», а позже станет доступен и на телевизорах с YaOS.

Поддерживаются геймпады Xbox, PlayStation и большинство популярных PC- и Android-совместимых контроллеров. На работу «Игромира» влияет удаленность от дата-центра — ожидаемая зона покрытия составляет около 1 тыс. км в центральной части России, куда попадают, например, Самара, Казань, Волгоград и Санкт-Петербург.

Новая ТВ Станция MiniLED. В линейке «Яндекс ТВ Станций» появилась новая модель — «ТВ Станция MiniLED». Это самый доступный телевизор премиального сегмента «Яндекса». Он получил 4K-экран на базе технологии MiniLED — за счет сотен миниатюрных светодиодов изображение получается более ярким и контрастным, а пиковая яркость достигает 650 нит.

Телевизор поддерживает частоту обновления до 144 Гц и автоматически подстраивает ее под тип контента — это особенно заметно в динамичных сценах и играх. Внутри несколько технологий, улучшающих ощущения от просмотра: MEMC делает картинку более плавной, а HDR10 и Dolby Vision делают цвета ярче и реалистичнее. За звук отвечает система из четырех динамиков общей мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio.

Модель доступна в диагоналях 55 и 65 дюймов и работает на платформе YaOS X.

Новые возможности на «ТВ Станциях». Вместе с новой моделью появились и новые возможности на всех «ТВ Станциях»: видео из интернета — теперь тоже в «Недавнем».

Теперь в карусель «Недавние» попадают не только фильмы и приложения, но и контент, найденный через поиск по видео «Яндекса» — например, на RuTube или «VK Видео». Если вы начали смотреть ролик и вышли, он автоматически появится на главном экране — можно продолжить с того же места и не искать заново. Карточку при необходимости легко убрать — долгим нажатием или голосом.

Новый плеер для видео с Rutube. При запуске ролика с Rutube из поиска по видео теперь открывается новый интерфейс плеера: без курсора, с привычным управлением — пауза, перемотка, субтитры, качество. Все это можно контролировать с пульта или голосом. Если нужен полный интерфейс сайта, к нему можно вернуться в один клик.

Записи ТВ-программ. В программе передач появилась возможность вернуться к уже прошедшим эфирам. Если передача доступна в записи, это видно прямо в телегиде — можно открыть и пересмотреть фильм, выпуск новостей или спортивную трансляцию, которую не удалось посмотреть ранее.

Музыка прямо на заставках. Теперь заставка может работать как фон для музыки. Достаточно включить ее и сказать «Алиса, включи музыку» — изображение останется на экране, а воспроизведение начнется поверх него. Управлять музыкой можно голосом, не выходя из режима заставки.

Умный пропуск заставок в сериалах. «ТВ Станция» теперь запоминает, пропускаете ли вы вступительные титры. Если один раз нажать «Пропустить заставку», в следующий раз она сделает это автоматически. А если хочется посмотреть вступление — например, из-за любимой песни — можно вернуть его одним кликом.