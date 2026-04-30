«Битрикс24»: ИИ для повторных продаж сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 года

ИИ для повторных продаж «Битрикс24» сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Инструмент для повторных продаж в «Битрикс24» — это ИИ-помощник, который сам находит в клиентской базе тех, кто готов к новой покупке, и создает для них сделки с персональными рекомендациями. За I квартал 2026 г. он сгенерировал свыше 200 тыс. предложений для повторных продаж. Из них компании успешно закрыли 24 тыс. сделок. Столько же было за все второе полугодие в 2025 г.

Компании, которые подключили «Битрикс24» менее года назад и уже используют ИИ для повторных продаж, показывают результат 20,4% успешно закрытых сделок от числа всех созданных.

«Главная ценность инструмента в том, что бизнес получает живые сделки без дополнительных затрат на маркетинг и рекламу. ИИ сам находит в базе тех, кто готов покупать снова, и подсказывает менеджеру, с чем именно идти к клиенту. Это чистая выгода, которую компании могли просто упустить. И сейчас это как никогда актуально», — сказал Александр Вартанян, директор по маркетингу «Битрикс24».