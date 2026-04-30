CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

«Битрикс24»: ИИ для повторных продаж сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 года

ИИ для повторных продаж «Битрикс24» сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Инструмент для повторных продаж в «Битрикс24» — это ИИ-помощник, который сам находит в клиентской базе тех, кто готов к новой покупке, и создает для них сделки с персональными рекомендациями. За I квартал 2026 г. он сгенерировал свыше 200 тыс. предложений для повторных продаж. Из них компании успешно закрыли 24 тыс. сделок. Столько же было за все второе полугодие в 2025 г.

Компании, которые подключили «Битрикс24» менее года назад и уже используют ИИ для повторных продаж, показывают результат 20,4% успешно закрытых сделок от числа всех созданных.

«Главная ценность инструмента в том, что бизнес получает живые сделки без дополнительных затрат на маркетинг и рекламу. ИИ сам находит в базе тех, кто готов покупать снова, и подсказывает менеджеру, с чем именно идти к клиенту. Это чистая выгода, которую компании могли просто упустить. И сейчас это как никогда актуально», — сказал Александр Вартанян, директор по маркетингу «Битрикс24».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

Власти выделили VK более 40 миллиардов

По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой

Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще