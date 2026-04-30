CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

Электромобили UMO 5 появились в каршеринге «Яндекс Драйв»

Пользователям каршеринга в Санкт-Петербурге и Москве доступны 120 электромобилей UMO 5, созданных при участии «Яндекса». Арендовать их в приложениях «Драйва» и «Яндекс Go» могут все пользователи старше 18 лет и с правами категории В. Раньше UMO 5 был доступен только в такси, теперь автолюбители смогут сесть за руль электрокара самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

UMO 5 — электрический кроссовер с технологиями «Яндекса». Это первый автомобиль, который управляется голосом с помощью ИИ-ассистента «Алисы» — можно попросить ее опустить стекло, включить кондиционер или построить маршрут, не отвлекаясь от дороги. Мультимедийная система с большим экраном и мощной аудиосистемой позволяет управлять сервисами «Яндекса» — «Навигатором», «Музыкой» и «Книгами». Электромотор выдает 204 л. с. и работает в четырех режимах: эко, комфорт, спорт и однопедальном. Запас хода на полном заряде составляет до 420 км летом и до 350 км зимой. Стоимость поездки на электромобилях UMO 5 в «Драйве» составит от 12 руб. за минуту, а доступные зоны охватят весь город, включая аэропорты. Взять машину можно будет как для коротких поездок, так и для длительных — в тарифе «Часы и дни».

Яндекс Драйв

Все автомобили «Драйва» оснащены телематикой и сотней датчиков, которые помогают поддерживать аккуратное вождение в сервисе. Система фиксирует резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. На основе этих данных она формирует индивидуальный рейтинг водителя, который влияет на приоритет доступа к автомобилям и условия аренды.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

