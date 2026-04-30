Группа «Рунити»: свыше 482 тыс. российских доменов верифицированы через «Госуслуги»

Группа компаний «Рунити», в чей периметр входят регистраторы Рег.ру, Руцентр и R01, сообщила, что 103,6 тыс. администраторов согласно новым законодательным требованиям прошли идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). В результате подтверждены сведения в отношении 482,4 тыс. доменных имен в зонах .ru, .рф и .su. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Такая разница в числе доменов и администраторов поясняется тем, что среди первых прошедших идентификацию клиентов много администраторов крупных портфелей, корпоративных или инвестиционных. В «Руцентре», где уже доступна идентификация для юридических лиц, начался процесс по доменным портфелям крупных компаний, где число имен может достигать нескольких тысяч.

Обязанность проходить идентификацию через портал «Госуслуги» для владельцев доменов в российских национальных зонах закреплена Федеральным законом от 29.12.2025 № 569-ФЗ. Нововведение направлено на повышение прозрачности данных в реестре и борьбу с фишинговыми и мошенническими ресурсами. Для большинства пользователей процесс занимает несколько минут и не требует дополнительных действий, так как данные автоматически сверяются с информацией в профиле ЕСИА.

«Большинство клиентов наших регистраторов проходят идентификацию автоматически, однако около 15% требуют внимания специалистов поддержки — чаще всего из-за расхождений в данных или юридических нюансов. У кого-то просто указан старый адрес прописки, а у кого-то и более существенные расхождения, требующие отдельного рассмотрения и верификации прав администратора. Для них мы предоставляем ручную верификацию документов. Призываем бизнес не откладывать процедуру: до 1 сентября осталось совсем немного времени, и наша команда готова помочь каждому клиенту успешно пройти идентификацию даже в нестандартных ситуациях», — отметил Андрей Кузьмичев, глава группы «Рунити».

Интеграция идентификации администраторов доменов через ЕСИА в «Руцентре» доступна в полном объеме и функционирует как для юридических, так и физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В «Рег.ру» на сегодня доступна идентификация для физлиц, запуск для компаний запланирован в ближайшее время.