«МегаФон» укрепил телеком-инфраструктуру в городе при космодроме «Плесецк»

«МегаФон» сообщил об улучшении качества сети в Мирном Архангельской области. Инженеры установили новые базовые станции и переоборудовали действующую — в результате ёмкость сети выросла, и связь стала надёжнее и устойчивее к перегрузкам.

Жителям Мирного стало удобнее пользоваться привычными цифровыми сервисами: банковскими приложениями, госпорталами и маркетплейсами. Сигнал сохраняет устойчивость даже вечером, когда горожане возвращаются домой и нагрузка на сеть возрастает.

Также повысилась стабильность голосовых вызовов по технологии VoLTE — звонок в этом стандарте проходит быстрее, а голос собеседника передаётся намного чётче.

В работе нового оборудования одновременно задействованы низкие, средние и высокие частотные диапазоны. Такое сочетание даёт сети широкое покрытие на территории города и при этом обеспечивает скорости до 40 Мбит/с в часы пиковой активности абонентов.

«Мирный — компактный город с плотной застройкой и стабильно высокой нагрузкой на сеть. Подобные точечные работы дают здесь максимальный эффект: облегчают нагрузку на соседние телеком-объекты и повышают надёжность связи в локации. Помимо улучшения действующей сети мы системно расширяем покрытие в Поморье, и будем последовательно продолжать эту работу», — отметила Татьяна Беляева, директор «МегаФона» в Архангельской области.

Мирный в Архангельской области был основан в 1957 г. как небольшой военный городок, вблизи которого впоследствии был создан космодром «Плесецк. Сегодня здесь живут около 27 тыс. человек, а сам космодром остаётся одним из ключевых центров космических запусков в России.

