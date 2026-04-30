Москвичи воспользовались городскими онлайн-услугами более 6 млрд раз

Онлайн-услугами и сервисами на столичном портале mos.ru воспользовались уже свыше 6 млрд раз. Главная городская цифровая платформа помогает решать разные задачи — от записи в творческие кружки и спортивные секции до передачи показаний счетчиков, оформления документов для бизнеса и получения мер поддержки. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«За последние пять лет востребованность услуг и сервисов на mos.ru выросла в 2,5 раза. Среднее число ежедневных обращений к ним приближается к трем миллионам», — казала Наталья Сергунина.

Всего на портале представлено более 460 полезных услуг и сервисов. В 2025 г. лидером по популярности стала электронная медицинская карта, которую на платформе и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» посмотрели около 660 млн раз.

Второе место занимает сервис «Электронный дневник школьника» (почти 220 млн обращений), а третье — «Передача показаний счетчиков воды и тепла» (порядка 80 млн).

За минувший год на портале запустили или модернизировали свыше 110 цифровых инструментов. Одна из новинок — сервис «Мосбилет», объединивший городские учреждения культуры: музеи, театры и концертные площадки. С его помощью жители и гости столицы приобрели уже больше 4,5 млн билетов на выставки, лекции, спектакли и прочие события.

Также начал работу сервис «Моспитомец». В нем можно найти полезные статьи об уходе за своими любимцами, анкеты подопечных из московских зооприютов, а еще узнать о том, как поддержать их в качестве волонтера.

Для предпринимателей на mos.ru появился раздел, где собрана подробная информация о вариантах сотрудничества бизнеса со столичными проектами, такими как «Лето в Москве». Чтобы принять участие в сезонных и тематических инициативах города, достаточно заполнить заявку. Еще одна новая услуга — «Заключение договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В числе улучшенных сервисов — «Доверенные лица организаций и ИП». Его адаптировали для работы на смартфонах. Он позволяет проводить онлайн различные операции, связанные с доверенностью: изменять, приостанавливать или продлевать срок ее действия.

Среди других популярных возможностей — сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, услуга по оформлению пропусков на проезд грузового транспорта, запись на консультацию к специалистам госэкспертизы.