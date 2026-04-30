МТС добавила скорости LTE в Новоснежной и Выдрино

МТС расширила покрытие сети к новому туристическому сезону в поселке Новоснежная и селе Выдрино, расположенных на границе Иркутской области и Бурятии на берегу Байкала. В результате в полтора раза выросла скорость мобильного интернета и увеличилась зона покрытия LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для улучшения качества связи специалисты МТС установили оборудование c широким радиусом действия и высокой проникающей способностью. Ускоренный интернет покрывает всю территорию населенных пунктов, включая жилые и гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, пляжную зону, магазины, кафе. Обновленная сеть доступна также на отрезке федеральной трассы «Байкал» вблизи населенных пунктов и железнодорожную станцию «Выдрино», которая является удобным пунктом для старта путешествий по южному Байкалу.

Установка нового телеком-оборудования дает возможность абонентам МТС с еще большим комфортом выходить в сеть – использовать навигатор и строить маршруты для походов к вершинам Хамар-Дабана и водопадам или сплавов по реке Снежная, делиться впечатлениями в соцсетях и мессенджерах, просматривать видео и загружать приложения.

«Новоснежная и Выдрино расположены на берегу Байкала и в последние годы активно развиваются как туристические центры. Локация уже стала одной из любимых у местных жителей и гостей региона и в преддверии нового туристического сезона мы усилили сеть, чтобы обеспечить стабильный высокоскоростной интернет в периоды максимальной нагрузки. Популярные туристические места Приангарья в зоне нашего пристального внимания: ранее мы добавили скорость LTE в Большом Голоустном, Листвянке, на Горе Соболиной к зимнему сезону, сейчас ведем работу по улучшению качества связи к летнему наплыву туристов в различных локациях на Байкале», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

