Онлайн-магазин «Самокат» появился в «Супермаркетах» от «Т-Банка»

«Самокат» стал доступен в разделе «Город» сервиса «Супермаркеты» внутри мобильного приложения «Т-Банка». Пользователи могут сделать заказ из «Самоката» напрямую в приложении банка и получить дополнительную выгоду. Продукты и товары привезут в срок от 15 минут с бесплатной доставкой. Об этом CNews сообщили представители «Самоката».

Чтобы оформить заказ, достаточно выбрать «Самокат» среди партнерских магазинов в разделе «Город» в приложении «Т-Банка». Адрес доставки сохраняется автоматически, данные карты вводить не требуется, а все операции защищены стандартами безопасности «Т-Банка».

В рамках сотрудничества клиентам «Т-Банка» теперь доступен широкий ассортимент продуктов и товаров, представленных в сервисе, включая позиции собственной торговой марки, с бесплатной доставкой от 15 минут и повышенным кэшбэком до 20% на первый заказ при покупке от 1000 руб. Предложение действует во всех городах присутствия онлайн-ритейлера.

«Благодаря интеграции в «Супермаркеты» от «Т-Банка» пользователи «Самоката» получают еще один быстрый и бесшовный канал покупок, а бизнес — возможность быть рядом с клиентом в одном из привычных для них цифровых пространств. Такое партнерство помогает разнообразить пользовательский опыт и создать дополнительные точки роста для бизнеса за счет омниканального подхода», — сказал Владимир Ляпунов, директор продуктовой вертикали «Самоката».

«Мы в Т развиваем «Супермаркеты» как витрину внутри мобильного банка, где клиентам удобно и выгодно заказывать продукты и товары из привычных им магазинов, а разные сценарии повседневных покупок собраны в одном месте: готовый обед, большая корзина на неделю или быстрый заказ продуктов. Для партнера же это возможность получить широкую дистрибуцию среди многомиллионной онлайн-аудитории «Т-Банка» и использовать более широкий арсенал рекламных возможностей с помощью инструментов «Т-Рекламы». Кроме того, «Самокат» стал первым полностью онлайн-ритейлером, который органично дополнил предложение нашего сервиса», — отметила Оксана Волощук, коммерческий директор нефинансовых сервисов «Т-Банка».