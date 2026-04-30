CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Т2 улучшил связь в Сергиевом Посаде, Коломне и Дмитрове

Т2, российский оператор мобильной связи, подготовил сеть Московской области к майским праздникам. Компания улучшила качество связи в трех популярных направлениях для отдыха. В общей сложности Т2 провел десяток работ по модернизации сети и установила свыше 40 новых базовых станций. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 обновил оборудование на действующих базовых станциях, разместила новые узлы связи в районах с интенсивным трафиком и провела комплексную оптимизацию радиочастотных параметров сети. В Дмитровском районе Т2 установил 26 базовых станций (БС) и провела две модернизации на существующих сайтах, в Коломенском – 10 БС и 4 модернизации, в Сергиево-Посадском районе – 8 БС и 5 модернизаций.

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ Цифровизация

В результате проведенных работ жители и гости городов получили более стабильное покрытие, увеличенную пропускную способность сети и более высокую скорость мобильного интернета даже в зонах повышенной нагрузки. Параллельно Т2 работает над модернизацией сети в соседних муниципальных образованиях, уделяя особое внимание пригородным зонам, дачным поселкам и ключевым автомобильных магистралям.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» Т2: «Мы последовательно развиваем сеть в городах Московской области, особенно важными наши работы становятся в сезон массовых перемещений, когда заметная часть жителей агломерации путешествует по ближайшим городам. Сергиев Посад, Коломна и Дмитров – важные туристические и культурные центры. Обновленная сеть Т2 позволяет жителям и гостям городов пользоваться сервисами без прерываний, а малому бизнесу – масштабировать онлайн-направления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

