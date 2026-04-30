В «2ГИС» появились анимированные модели фонтанов

Сервис «2ГИС» добавил на карту реалистичные 3D‑модели знаковых фонтанов — и «оживил» их: прямо на карте можно наблюдать за водными каскадами. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Теперь встречаться у фонтана стало проще: они стали заметнее на картах. В «2ГИС» появилось более 15 уникальных реалистичных моделей фонтанов с анимацией — их можно рассматривать в деталях, вплоть до водных каскадов. Чтобы увидеть фонтан с анимацией, его нужно найти на карте и приблизить — фонтан будет выглядеть так, как будто он работает прямо сейчас.

В Москве реалистичные модели фонтанов «ожили» на ВДНХ: можно рассмотреть фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос», которые являются объектами культуры федерального значения. Реалистичные модели и анимация появились у Театрального фонтана, фонтанного комплекса «Годы войны» в Парке Победы на Поклонной горе. Ожили и струи светомузыкального фонтана в «Царицыно».

В Санкт-Петербурге можно увидеть модели Коронного фонтана в Летнем саду, Большого каскада, Шахматной горы и фонтана-шутихи «Зонтик» в Петергофе.

Появились реалистичные модели фонтанов с анимацией и в других городах России: «Инфинити», «Кратер», «Стремительная река» в Краснодаре, Олимпийский фонтан в Сочи, «Семь девушек» в Уфе, Поющий фонтан в Кисловодске, Музыкальный фонтан в Улан-Удэ и фонтан «Времена года» в Тюмени.

«Мы продолжаем делать карту живой и понятной: добавили в «2ГИС» реалистичные 3D‑модели знаковых фонтанов и «оживили», чтобы город ощущался настоящим — с водой и движением. Фонтан на карте теперь не условный значок, а узнаваемый ориентир: его можно рассмотреть в деталях, легче найти и использовать как точку встречи. Получается, встретимся у фонтана?», — сказал Игорь Хураськин, инженер-технолог карты.

В зависимости от времени суток меняется режим отображения реалистичных моделей: как и в настоящем городе, ночью они выглядят иначе, чем днём. Например, у некоторых фонтанов появляется подсветка.

В ближайшее время анимированные модели фонтанов появятся и в других городах. Новая функция уже доступна в актуальной версии мобильного приложения «2ГИС» на Android и iOS, а также в онлайн-версии на сайте 2gis.ru.