Wildberries увеличила выплаты владельцам ПВЗ на 36% в 2026 году

Совокупный объем выплат владельцам ПВЗ Wildberries вырос на 88% в 2025 г. по сравнению с 2024 г. По итогам первого квартала текущего года совокупный объем выплат увеличился на 36% относительно сопоставимого периода 2025 г. Он включает в себя доход от основной операционной деятельности ПВЗ — выдачи товаров, а также выплаты за дополнительные услуги, оказываемые партнером. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Компания регулярно разрабатывает дополнительные инструменты и подключает новые сервисы для ПВЗ, что в итоге становится дополнительным источником дохода для партнеров. Так, например, услуга WB Track позволяет клиентам отправлять посылки в другие города. Чем больше таких отправлений проходит через пункт выдачи, тем выше его совокупный доход. Кроме того, владельцы ПВЗ могут установить специальные экраны в зоне ожидания и получать дополнительный доход от размещения рекламы.

Другие материалы рубрики

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

Власти выделили VK более 40 миллиардов

По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой

Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще