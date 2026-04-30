«Яндекс Маркет» обнулит стоимость хранения сезонных товаров для продавцов

«Яндекс Маркет» с 1 мая 2026 г. дает продавцам возможность бесплатно хранить на своих складах ряд сезонных товаров. Это позволит партнерам сократить расходы на логистику и заранее подготовиться к периоду повышенного спроса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Льготное хранение для спортивного и походного снаряжения, а также товаров для дачи и сада будет действовать с 1 мая по 31 июля 2026 г. В этот период отдельная плата за хранение для этих категорий взиматься не будет — она уже включена в стоимость размещения.

С 1 июня 2026 г. льготное хранение распространится на школьные товары. До 31 августа 2026 г. продавцы смогут бесплатно хранить на складах «Маркета» канцтовары, ранцы, пеналы, товары для творчества и другие товары к новому учебному сезону – в программу вошли сотни востребованных позиций. Также предложение распространяется и на те сезонные товары, которые уже были завезены на склады.

«Сезонные пики спроса требуют от продавцов заранее готовить ассортимент и завозить товары на склады. Льготное хранение помогает сделать этот процесс менее затратным и поддерживает рост продаж в высокий сезон», – отметили представители «Яндекс Маркета».

Другие материалы рубрики

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

Власти выделили VK более 40 миллиардов

По примеру «Почты России». Гигантский российский ритейлер электроники начал торговать едой

Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще