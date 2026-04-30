«Яндекс Маркет» обнулит стоимость хранения сезонных товаров для продавцов

«Яндекс Маркет» с 1 мая 2026 г. дает продавцам возможность бесплатно хранить на своих складах ряд сезонных товаров. Это позволит партнерам сократить расходы на логистику и заранее подготовиться к периоду повышенного спроса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Льготное хранение для спортивного и походного снаряжения, а также товаров для дачи и сада будет действовать с 1 мая по 31 июля 2026 г. В этот период отдельная плата за хранение для этих категорий взиматься не будет — она уже включена в стоимость размещения.

С 1 июня 2026 г. льготное хранение распространится на школьные товары. До 31 августа 2026 г. продавцы смогут бесплатно хранить на складах «Маркета» канцтовары, ранцы, пеналы, товары для творчества и другие товары к новому учебному сезону – в программу вошли сотни востребованных позиций. Также предложение распространяется и на те сезонные товары, которые уже были завезены на склады.

«Сезонные пики спроса требуют от продавцов заранее готовить ассортимент и завозить товары на склады. Льготное хранение помогает сделать этот процесс менее затратным и поддерживает рост продаж в высокий сезон», – отметили представители «Яндекс Маркета».