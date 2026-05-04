Buzzoola представила решение для управления рекламой и монетизацией крупнейших платформ и экосистем

Buzzoola (входит в «МТС AdTech») объявила о выводе на рынок Enterprise AdServing – модульного решения для управления рекламой, монетизацией, аналитикой и отчетностью в едином контуре. Enterprise AdServing дает полный контроль над рекламными местами платформ и экосистем: от настройки форматов и логики показа до управления приоритетами и коммерческими сценариями. Это позволяет бизнесу гибко выстраивать работу с инвентарем и точнее управлять рекламой и монетизацией.

«Крупные игроки из сегментов, например, e-retail, e-commerce и e-service уже столкнулись с тем, что коробочных решений с фиксированным набором инструментов недостаточно для управления монетизацией трафика собственных площадок: бизнес-задачи приходится адаптировать к возможностям используемого продукта. Мы видим запрос рынка на решение с инфраструктурным подходом, учитывающее особенности инвентаря, внутренних процессов, доступа к данным и требований к отчетности. Enterprise AdServing легко адаптируется под конкретные бизнес-задачи, решение разделено на модули — для создания рекламных мест, запуска кампаний, аналитики, отладки и работы с ОРД. Интегрировать решение в площадку партнера можно в течение нескольких дней», — сказал генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.

Enterprise AdServing позволяет запускать рекламные кампании на собственной платформе, подключать спрос МТС DSP, а также подключать спрос из любых сторонних DSP, в том числе через прямые сделки паблишера с этими DSP. В результате бизнес может в одной системе совмещать прямые продажи рекламы, промо собственных продуктов и монетизацию остаточного трафика.

Модуль аналитики дает детальную статистику по кампаниям, инвентарю и ключевым сценариям монетизации. Аналитическая платформа позволяет исследовать структуру трафика в сотнях разных разрезов. На основе доступных событий можно составлять собственные многокомпонентные метрики и сохранять их для дальнейшего использования. Для оперативного выявления проблем с динамикой рекламных кампаний и зон роста предусмотрены инструменты отладки.

В решении Enterprise AdServing реализован блок отчетности и работы с ОРД. Он закрывает задачи маркировки рекламы, регистрации креативов и передачи данных в ОРД, снижая ручную нагрузку на команды и встраивая обязательные процессы в единую рабочую логику.

«Enterprise AdServing может развиваться вместе с бизнесом. Такой подход особенно важен компаниям, которым нужен не универсальный коробочный продукт, а гибкая рекламная инфраструктура, учитывающая их модель продаж, монетизации и управления данными. Отдельное направление развития продукта — AI-агенты для управления рекламой и монетизацией. Они могут непрерывно анализировать данные, отслеживать отклонения и искать возможности для оптимизации 24/7, без пауз и ручного мониторинга. В ряде задач это позволяет работать эффективнее, чем при полностью ручном управлении. При такой модели роль человека постепенно смещается от постоянного выполнения рутинных операций к настройке, контролю и управлению системой», — сказал Виталий Желяпов.

