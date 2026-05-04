«МегаФон» усилил 4G в Прибайкальском районе Бурятии

Мостовка и Зырянск в Прибайкальском районе получили скорости мобильного интернета до 100 Мбит/с. «МегаФон» построил в сёлах современное телеком-оборудование, чтобы жители пользовались сигналом собственных станций связи, а не сигналом из соседних поселений, как было ранее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На оборудовании использовали низкочастотный и среднечастотный диапазоны LTE. Такое сочетание частот позволяет обеспечить не только широкую зону покрытия, охватывающую весь населённый пункт и прилегающие территории, но и высокую пропускную способность сети. Это означает, что даже при одновременном подключении большого числа пользователей качество связи остаётся высоким. Стабильность соединения также выросла: связь не прерывается в часы пик.

«Скорости мобильного интернета, обеспеченные в Зырянске и Мостовке, позволяют местным жителям с комфортом пользоваться мессенджерами, различными приложениями, государственными и банковскими сервисами. Мощностей нового оборудования достаточно для продуктивной работы и учёбы в режиме онлайн, долгих видеозвонков, просмотра контента без задержек на стримингах и в соцсетях», – сказала Олеся Степанова, директор «МегаФона» в Республике Бурятия.

Кроме того, абоненты могут комфортно пользоваться и голосовой связью по технологии VoLTE — цифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону с чистым звуком без посторонних шумов и обмениваться информацией в Сети.