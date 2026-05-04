«СберЗдоровье» сокращает путь пациента к выздоровлению

Медицинская компания «СберЗдоровье» запустила функцию «План подготовки к приему». Теперь после записи к врачу на очный прием пациент автоматически получает рекомендации, чтобы первичный визит был наиболее информативным, например, какие анализы или диагностические исследования можно пройти заранее. Об этом CNews сообщили представители «СберЗдоровья».

Итогом первой консультации с врачом нередко становится список анализов и обследований, с результатами которых нужно вернуться на следующий визит. «План подготовки к приему» сокращает путь пациент к выздоровлению и снижает риск гипердиагностики, исключая назначение избыточных исследований.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

В основе новой функции — детальный анализ обезличенных данных по всем назначениям врачей по итогам первого приема за 2025 г. Рекомендации сформированы в строгом соответствии с принципами доказательной медицины: врачи «СберЗдоровья» изучили тысячи клинических случаев, объединили проверенную статистику с реальной практикой и сформировали список действительно необходимых исследований для первичного приема у врачей 115 специализаций. План отображается в электронной медицинской карте пациента, откуда он сразу может самостоятельно записаться в лабораторию или на обследования в медицинское учреждение по подходящему адресу.

Иван Виноградов, управляющий директор медицинской компании «СберЗдоровье»: «Стандартный путь пациента включает немало этапов: запись на прием, первый визит, получение направлений, сдача анализов и прохождение диагностики, возвращение к врачу для обсуждения результатов. Эта длинная цепочка занимает больше времени, требует больше расходов. Кроме того, может снижаться мотивация человека продолжать разбираться со своим здоровьем. Функция «План подготовки к приему» позволяет сократить количество визитов в клинику в среднем на один-два, что напрямую экономит и время пациента, и его деньги. Наши автоматические рекомендации не отменяют назначений врача и не противоречат им, но позволяют первому приему быть более сфокусированным и быстрее перейти от обсуждения симптомов к постановке диагноза и началу лечения».

