CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Столичные школьники решили более 66 млн задач с помощью ИИ‑сервиса «Цифровой учитель»

С начала учебного года ИИ-сервисом «Цифровой учитель» в «Московской электронной школе» («МЭШ») воспользовались более 19 млн раз. С его помощью столичные школьники решили более 66 млн задач. Инструмент вошел в число самых популярных сервисов «МЭШ». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В «Московской электронной школе» мы активно развиваем сервисы на основе искусственного интеллекта, которые позволяют сделать обучение школьников более персонализированным. Один из них – сервис «Цифровой учитель». Он помогает ученикам средней и старшей школы лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Это инновационный инструмент, который анализирует знания ребенка: определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. С начала этого учебного года им воспользовались более 19 млн раз, а школьники решили свыше 66 млн задач. Всего таким помощником пользуются более 1,7 млн человек — это ученики, их родители и учителя. Сейчас он входит в число наиболее популярных сервисов в «МЭШ», ― рассказала Анастасия Ракова.

«Цифровой учль» можно использовать в двух форматах. Первый — самостоятельные занятия. Ученики проходят базовый тест, после этого система формирует индивидуальную образовательную программу, включающую в себя теорию и практические задания с автопроверкой. Алгоритмы отслеживают прогресс ребенка и корректируют процесс обучения в реальном времени.

Второй формат — когда учитель сам выдает ученику материалы из сервиса в качестве домашнего задания. Если тот допускает ошибки, система рекомендует дополнительные упражнения для их отработки. Педагог может сразу ознакомиться с результатом и увидеть, какие темы усвоены, а с какими возникают трудности.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Сервис «Цифровой учитель» запустили в 2024 г. Он регулярно пополняется новыми материалами. В марте 2025 г. в сервис добавили более двух тысяч материалов по предмету «Вероятность и статистика». Возможность изучать английский язык появилась в мае прошлого года. Курс основан на технологии искусственного интеллекта и охватывает основные темы уровней A1 (начальный), A2 (элементарный) и B1 (средний). А в октябре столичным школьникам 5–10-х классов стали доступны новые темы и задания, а также итоговые тесты и раздел «Словарь».

Сервис «Цифровой учитель» доступен в веб-версии электронного дневника в навигационной панели вверху экрана, в мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» (раздел «Школа»), а также в библиотеке «МЭШ» на главной странице или с использованием соответствующего фильтра.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Российские госданные откроют для нейросетей. Но только с разрешения ФСБ

Дефицитный плод сладок. Россияне массово закупаются в онлайн-магазинах США и Европы, и санкции им не мешают

Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще