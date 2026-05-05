CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Техника
|

«Авито»: доля ресейла в сегменте смартфонов заняла 71% в I квартале 2026 года

Аналитики «Авито» подвели итоги I квартала 2026 г. на рынке смартфонов. Оказалось, что продажи новых моделей выросли на 17% относительно I квартала предыдущего года, а ресейл-сегмент остался на том же уровне. При этом 71% смартфонов на «Авито» покупают именно с рук. Об этом CNews сообщил представитель площадки.

Большинство (71%) продаж смартфонов на «Авито» приходится на ресейл-сегмент. В I квартале 2026 г. продажи смартфонов с рук остались на столь же высоком уровне, что и годом ранее. В среднем цена на такие смартфоны на 60% ниже, чем на новые модели.

«В предыдущем квартале на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж, сейчас — уже 71%. Пользователи все чаще предпочитают покупать смартфоны с рук ради экономии, особенно при покупке флагманских моделей. Так, смартфоны от Apple на ресейле в среднем дешевле новых на 61%, от Samsung — на 64%, а Xiaomi — на 68%. Honor с рук в среднем стоит ниже на 71%, а realme — на 65%», — сказал Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в «Авито».

Покупают на ресейле в основном смартфоны от Apple, которые часто стоят дороже большинства моделей других брендов. Так, заметнее всего за год выросли продажи iPhone 15 — на 76%. Его средняя цена на ресейле составила 33 тыс. руб. На втором месте — iPhone 15 Pro с ростом продаж на 61%. Эта модель в среднем обходилась в 46 тыс. руб. Топ-3 замыкает iPhone 15 Pro Max с ростом продаж на 55%. Средняя цена при покупке с рук — 51 тыс. руб. Также в пятерке лидеров — iPhone 14 Pro и iPhone 13 с ростом продаж на 30% и 21%. В среднем их покупали за 34 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.

Что касается новых смартфонов, их в I квартале 2026 г. стали покупать чаще на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этой категории из популярных моделей заметнее всего выросли продажи Apple iPhone 14 Pro — на 27%. В среднем эта модель обходилась пользователям в 43 тыс. руб. в новом состоянии.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Примечательно, что среди брендов новых смартфонов сильнее всего выросли продажи телефонов от OnePlus — на 90%. Продажи смартфонов от vivo выросли на 53%. Еще на 42% чаще стали покупать смартфоны от Huawei, и на 37% — от Honor. Кроме того, на 17% выросли продажи телефонов Google.

Продажи смартфонов на ресейле за год заметнее всего выросли в Ставрополе — на 23%. За ним следует Ярославль с ростом продаж на 10%. Также в топ-3 — Москва, где продажи смартфонов выросли на 9%. Пятерку лидеров замыкают Уфа и Ростов-на-Дону с ростом на 6%.

Продажи новых моделей заметнее всего выросли в Екатеринбурге — почти в три раза. На втором месте — Уфа с ростом на 88%, а на третьем — Севастополь, рост на 48%. Далее следуют Липецк и Пермь с ростом продаж на 46% и 42% соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще