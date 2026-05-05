Cosmos Hotel Group объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group (Cosmos) объединил закупки всех своих отелей на электронной площадке B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС). Это позволило компании заключить более 60 федеральных сетевых контрактов по фиксированным ценам, а также привести в порядок внутренние справочники. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Cosmos управляет 47 отелями в 28 городах России, включая курортные комплексы. За 2025 г. закупки компании на площадке B2B-Center выросли на 72%. Основная категория закупок оператора — продукты питания, которые составляют 83%. Среди других популярных категорий: строительно-ремонтные, пусконаладочные работы, клининговые и рекламные товары и услуги, организация мероприятий, текстиль, мебель, услуги по установке охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения.

В 2025 г. на B2B-Center сеть отелей провела 1460 тендеров на сумму более 1,6 млрд руб. Среднее количество участников в торгах Cosmos на ЭТП превышает отраслевой показатель по HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и составляет 5,1. Для управления закупками, операционного контроля и анализа данных компания использует цифровые сервисы B2B-Center, встроенные в площадку: интерактивный дашборд с расширенной аналитикой для анализа конкуренции, цен и экономической эффективности. Полученные данные помогают вовремя корректировать действия и стимулировать поставщиков.

Кроме того, с помощью цифровых решений B2B-Center компания настроила работу со справочниками «Продукты» московского и «Товарно-материальные ценности» санкт-петербургского кластеров. По справочникам проводятся закупки продуктов питания, напитков и ТМЦ. Команда НСИ B2B-Center проверила и совместно со специалистами Cosmos нормализовала 34 категории продуктов и 71 категория ТМЦ, удалив более 4700 лишних позиций и дубликатов. Все нормализованные данные загружены в сервис B2B-Center «Мой справочник НСИ», куда также заводятся и проходят проверку на качество новые позиции. На следующем этапе планируется навести порядок в справочниках «Контрагенты» и «Договоры». Для быстрого и безопасного обмена данными с сервисом настроена интеграция с корпоративными системами Cosmos — HRS Back Office и «1С: Общепит».

По оценке Елены Гребеневской, руководителя направления закупочной деятельности Cosmos Hotel Group, сеть уже экономит на закупках и доставке около 15%. «Это результат комплексной трансформации функции, включая тендеры на ЭТП, прямые поставки от производителей, оптимизация логистических цепочек, нормализация данных и повышение производительности закупочных команд. Сейчас на разной стадии реализации у нас находятся еще 60 объектов. И вопрос цифровизации закупочных процессов — неотъемлемая часть стратегии развития нашего бизнеса», — отметила Елена Гребеневская.

«Cosmos Hotel Group — системный клиент, который последовательно цифровизирует закупки. Для нас важно, что компания выбрала B2B-Center не только как площадку для проведения закупок, а как технологического партнера цифровой трансформации и централизации всей закупочной деятельности. Мы видим, что компания регулярно проводит тендеры на нашей площадке, привлекает большое число поставщиков, добиваясь здоровой конкуренции, а также наводит порядок в справочниках. Наша задача, чтобы на площадке клиенту было удобно, прозрачно и выгодно», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.