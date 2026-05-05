Команда «Андагар» разработала международную платформу для торговли агропродукцией

Решение, созданное ИТ-компанией «Андагар», объединило производителей, поставщиков и ритейлеров на одной технологической площадке и позволило организовать прозрачные и быстрые сделки с возможностью международных поставок. Об этом CNews сообщили представители «Андагар».

Платформа создавалась с нуля для компании, которая планировала запустить торговую площадку сельхоз продукции, но не имела собственного ИТ-подразделения.

Разработанная командой «Андагар» система представила собой полноценную B2B-платформу с несколькими форматами торговли. У пользователей появилась возможность участвоватьв как в онлайн-аукционах, так и покупать/ продавать напрямую со складов.

При этом в платформу встроили сервис поиска поставщиков для того, чтобы быстрее находить нужных производителей. Продуманный интерфейс площадки позволил совершать сделки быстро: в три клика.

Отдельное внимание было уделено международной торговле. Для платформы разработали модуль расчета поставок, который учитывает логистику, маршруты доставки и колебания валютных курсов.

«Представьте, что вы продаете товар в рублях, но заказчик, например, в Китае, увидит цену уже в юанях. Он делает вам встречное предложение со своей стороны, выставив цену в своей валюте. А вы, как продавец, увидите его предложение опять же в удобных вам рублях уже с учетом курса. Это в разы упростило коммуникацию с зарубежными партнерами», — сказали в компании.

Интерфейс платформы поддерживает семь языков, включая китайский, испанский и фарси, что обеспечивает удобную работу с зарубежными партнерами.

Систему интегрировали с крупными ритейлерами, которые размещали свои заказы на «витрине» и давали возможность поставщикам выходить с ними на связь и осуществлять сделки.

Для пользователей настроили интеллектуальную аналитику продаж и свою систему отчетности, которая позволяет отслеживать динамику торговли и принимать решения на основе актуальных данных.

В пик развития платформы на ней было зарегистрировано более 3 тыс. компаний.

Запуск платформы позволил организовать международные продажи сельхозпродукции со странами Азии и Африки, а также привлечь зарубежных инвесторов, после чего бизнес вышел на международный рынок.

«За несколько лет, что мы работали над этой платформой, нам удалось создать ее с нуля: от идеи заказчика до реального продукта с тысячами пользователей по всему миру. Это не просто электронная торговая площадка, это многопрофильный сервис, который включает закупки, логистику, свою CRM-cистему, справочники, интеграции с ретейлерами и возможностью коммуницировать с зарубежными поставщиками и производителями», — сказали в команде «Андагар».