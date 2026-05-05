Лишь треть российских компаний рассматривает «Макс» как замену Telegram

Маркетинговое бюро 6Sns и MODA NA PR Agency представили результаты исследования о том, как российские компании используют мессенджеры для внешней и внутренней коммуникации и какие изменения планируют в ближайшие месяцы. В опросе приняли участие 66 компаний, большая часть респондентов (80,2%) — лица, принимающие решения. Об этом CNews сообщили представители MODA NA PR.

По итогам исследования выявлен высокий уровень готовности бизнеса к пересмотру выбора мессенджеров для внешней и внутренней работы: 77% участников ожидают изменений в диапазоне от полугода до года, тогда как 21,2% считают, что ничего менять не будут.

Telegram остается наиболее распространенным каналом внешней коммуникации при работе с клиентами: его выделяют 40,9% опрошенных, однако основным инструментом он является лишь у 21,2% компаний.

В качестве наиболее вероятной альтернативы основному каналу связи с клиентами респонденты чаще всего называли «Макс» — 28,8% ответов, что в три раза превышает показатель «VK Мессенджера» (9,1%). Для внутренней коммуникации «Макс» рассматривают лишь 12,1% компаний.

Email выделяют как вспомогательный и резервный канал: его используют в работе с клиентами 30,3% участников, а среди вариантов возможной замены он занимает вторую позицию — 22,7%.

Ключевым фактором выбора мессенджера 75,8% респондентов назвали распространенность канала среди клиентов и партнеров; стабильность работы важна для 62,8%, удобство пользования отмечают 56% опрошенных, безопасность выделяют почти 44% респондентов, скорость работы и возможность интеграции имеют значение для 41 и 24% опрошенных соответственно; стоимость при этом не имеет большого значения — отмечается в 13,6% случаев.

Результаты исследования показывают, что рынок корпоративных коммуникаций находится в стадии активного пересмотра инструментов и сценариев взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Полученные данные могут быть использованы компаниями для выбора приоритетных каналов коммуникации, а отраслью — для оценки спроса на альтернативные платформы и сервисы.

«Когда решение не продиктовано тем, есть ли клиент в данном мессенджере или нет, бизнес регрессирует до существующих поведенческих паттернов, используя старые и проверенные мессенджеры и практически игнорируя новые и малоизвестные. Если же речь идет про коммуникацию с клиентом, то бизнес не выбирает. Выбирает тот, кто создает спрос», — сказал Владимир Мотин, сооснователь бюро 6Sns и аналитического сервиса RE:source.

«В современных условиях важно не только выбрать канал связи, но и понимать, как он влияет на общую стратегию компании, — сказала основатель и руководитель коммуникационного агентства MODA NA PR Татьяна Зайцева. — Данные исследования могут помочь компаниям не только оптимизировать свои коммуникационные стратегии, но и предвосхитить потребности клиентов».

Исследование проведено в марте 2026 г. Участие в нем приняли представители 66 российских компаний.