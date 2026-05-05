«МегаФон»: приморцы стали больше разговаривать по телефону

Жители Приморского края стали больше общаться с помощью голосовых вызовов. Аналитики «МегаФона» посчитали, что с начала 2026 г. абоненты потратили в 4,5 раза больше минут на разговоры в сети оператора, чем годом ранее. Вместе с тем интернет-трафик в регионе вырос почти в три раза год к году. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Третью часть разговоров по телефону в 2026 г. сгенерировали жители сельских населенных пунктов. В первую пятерку по активности общения вошли Лучегорск, Кавалерово, Михайловка, Преображение и Кировский. Большую часть «созвонов» приморцы совершают в понедельник, вторник и воскресенье. Суммарно на эти дни приходится 50% всех звонков в течение недели.

Большие данные оператора показали, что в среднем один абонент в Приморском крае проговаривает по телефону около 10 часов в месяц. На просмотр фильмов, мобильные приложения и социальные сети у жителя региона в среднем ежемесячно уходит 52 ГБ мобильного интернета.

«Чтобы мобильная связь была максимально доступной мы расширяем зону покрытия, строим современные базовые станции в разных районах Приморского края. В конце апреля устойчивая голосовая связь и мобильный интернет «МегаФона» появился у жителей села Пантелеймоновка Лесозаводского городского округа. Теперь абоненты здесь могут совершать звонки, пользоваться мобильным интернетом или подключить систему «умный дом». Новая базовая станция обеспечивает высокое качество сигнала на всей территории села», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

