Месяц ради скидки: 80% россиян готовы долго ждать зарубежные посылки из-за цен и эксклюзива

Россияне продолжают активно заказывать товары из США и Европы — и дело не только в ностальгии по западным брендам. Аналитики «ЮMoney» выяснили, как устроена логика таких покупок: почему прямой заказ из-за рубежа зачастую выгоднее, чем купить тот же товар в России, и чего реально стоит опасаться. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Опрос проводился на сайте «ЮMoney» в апреле 2026 г., в нем приняли участие более 1000 пользователей электронного кошелька.

Как выходит дешевле при заказе из-за границы

На первый взгляд, звучит странно: доставка из Европы или США стоит денег, занимает недели — и при этом выходит дешевле? Да, если речь о брендах, которые ушли с российского рынка, но фактически вернулись через параллельный импорт. Их везут посредники, каждый из которых добавляет свою наценку. В итоге те же джинсы или кроссовки в российском магазине или на маркетплейсе стоят существенно больше, чем при самостоятельном заказе напрямую с зарубежного сайта через сервис международной доставки или байера. Именно это имеют в виду 47% покупателей, называющих цену главным мотивом покупки за рубежом. Еще 33% идут туда за товарами, которых в России нет в принципе — никакой параллельный импорт не довез нужную модель или размер.

Подождать — это теперь норма

Главная «цена» прямого заказа — время. Но большинство уже встроили это в свою потребительскую логику. 79% опрошенных считают приемлемым ждать посылку от одной недели до месяца: 26% готовы ждать до семи дней, 28% — две-три недели, 25% — до месяца. Типичный заказ при этом умеренный: 44% тратят 1000–5000 руб., 26% — до 15000 руб.

Главная реальная тревога покупателей — не «как заплатить», а «придет ли нормальный товар». Подделок и брака опасаются 48%, сложностей с возвратом — 31%. Сложности с оплатой называют проблемой лишь 11%.

«Китай остается основным направлением, и вместе с ростом покупок на локальных китайских площадках растет спрос на местные платежные инструменты — Alipay. Если раньше пополнить китайский кошелек было непросто, то сейчас это занимает пару минут — так же просто, как перевод на российскую карту», — сказал руководитель направления «Денежные переводы» «ЮMoney» Дмитрий Волков.

