CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Минцифры: доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен

Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

При этом домашний интернет и Wi-Fi работают штатно.

В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Российские госданные откроют для нейросетей. Но только с разрешения ФСБ

Дефицитный плод сладок. Россияне массово закупаются в онлайн-магазинах США и Европы, и санкции им не мешают

Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще