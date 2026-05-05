CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС запустила 4G в ключевых рыбацких поселках на севере Камчатки

ПАО «МТС» перевела связь в двух важных поселках Карагинского района Камчатского края — Тымлате и Оссоре — со спутника на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). Жители села Тымлат впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету по стандарту LTE, а в административном центре района — поселке Оссора — установили новое оборудование, благодаря чему расширили покрытие высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Оссоре специалисты МТС установили новое оборудование и подключили его к современной оптической инфраструктуре, позволив абонентам перейти с технологий 2G и спутниковой связи на полноценный наземный 4G. В Тымлате, где LTE был запущен в декабре 2025 г., ключевым улучшением стал полный отказ от спутникового канала и перевод основного трафика на ВОЛС, что кратно увеличило пропускную способность и снизило задержки, особенно критичные для видеосвязи и онлайн-сервисов.

«Как только на Камчатке появилась новая линия ВОЛС в направлении северных территорий, мы сразу начали масштабную работу по переводу сел на современную связь. С конца прошлого года мы уже подключили села Ивашка, Карага и Кострома, и вот теперь — Тымлат и Оссора. Перевод таких сел, как Тымлат, со спутника на наземный 4G меняет возможности для жителей. Теперь школьники могут участвовать в онлайн-олимпиадах, врачи – проводить видеоконсультации с коллегами из краевого центра, а рыбокомбинаты – выстраивать эффективную логистику. Это важный шаг к интеграции удаленных территорий в цифровое пространство страны», – отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Тымлат – село, расположенное на берегу Карагинского залива. Это один из ключевых рыбопромышленных центров Камчатки, где расположен современный рыбокомбинат. Высокоскоростной интернет критически важен для работы градообразующего предприятия, школы, фельдшерского пункта и связи с внешним миром.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Оссора – административный центр Карагинского района, чье название с корякского языка переводится как «Дом горбуши». Поселок исторически является центром рыболовства, а в период путины его население увеличивается в несколько раз. Перевод работающей сети LTE на ВОЛС обеспечил стабильную связь в самый напряженный сезон, что критически важно для экономики всего района.

Модернизация сети МТС стала возможной благодаря появлению в северном районе Камчатки современной волоконно-оптической линии связи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Российские госданные откроют для нейросетей. Но только с разрешения ФСБ

Дефицитный плод сладок. Россияне массово закупаются в онлайн-магазинах США и Европы, и санкции им не мешают

Ozon поборется с Китаем за мощнейшие ИИ-серверы с чипами Nvidia

«Почта России» сломала свой сервис отслеживания, чтобы «не перегружать информацией» россиян. Следить за посылкой больше нельзя

Армия США подключит к своим закрытым сетям ИИ восьми ИТ-компаний

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще