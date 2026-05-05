«Почта России» упростила систему отслеживания отправлений

«Почта России» обновила набор статусов отправлений в системе отслеживания. Теперь клиенты будут получать уведомления только о важных этапах пути посылок и корреспонденции. Об этом CNews сообщили представители АО «Почта России».

Служебные статусы, включая перемещения внутри почтово-логистических центров и сортировочных хабов, технические сканирования и другая внутренняя информация теперь не отображаются в трекинге. Пользователь будет видеть только значимые этапы движения отправлений: прием в доставку, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки и готовность к вручению.

При этом все фазы пути отправления сохраняются во внутренней системе «Почты». Это позволяет оперативно выявлять нештатные ситуации, не перегружая клиента множеством промежуточных статусов.

Переход на новую модель отслеживания направлен на упрощение клиентского пути, без лишних статусов и круглосуточных технических оповещений и повышение безопасности перемещения отправлений.