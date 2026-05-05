CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО
|

Пользователям Max доступна расшифровка видеосообщений

Пользователям мессенджера Max стала доступна расшифровка видеосообщений. Об этом CNews сообщил представитель Max.

Перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Опция доступна в последней версии приложения. Для расшифровки достаточно нажать на иконку рядом с видеосообщением. В процессе чтения текста пользователь сможет поставить видеокружок на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно.

Ранее в Max стала доступна расшифровка голосовых сообщений. Для того, чтобы перевести аудиосообщение в текст, необходимо нажать на иконку расшифровки в строке с записью.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще