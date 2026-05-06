40% новых онлайн‑школ в 2025 году вышли на миллион меньше чем за полгода

Платформа для онлайн-школ GetCourse провела исследование рынка онлайн-образования и выяснила, сколько новых школ выходит на рынок, как быстро они начинают зарабатывать и какие направления показывают наибольший спрос и оборот. За прошлый год новые онлайн-школы заработали более 6,75 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Рынок онлайн-образования в России окончательно перешел от фазы ажиотажного роста к более зрелой модели развития. В 2020-2021 пандемия и локдаун спровоцировали резкий всплеск интереса к онлайн-обучению: за два года на GetCourse было запущено больше 14 тыс. новых проектов. В 2020 г. новые школы заработали 8,17 млрд руб., в 2021 оборот таких проектов составил почти 16 млрд. Пройдя пик роста, рынок, тем не менее, продолжает пополняться новыми проектами. В 2024 г. запустили продажи более 5 тыс. новых онлайн-школ, еще более 3 тыс. присоединились к ним в 2025 г. Оборот последних за 2025 г. превысил 6,75 млрд руб.

Более половины школ, запустивших продажи в 2025 г. — 1,781 тыс. проектов — смогли заработать более 100 тыс. руб., 777 из них — вышли на выручку свыше 1 млн руб., 129 проектов — более 10 млн руб., а еще восемь из них преодолели планку в 100 млн руб. годового оборота. Так, даже для начинающих школ онлайн‑формат быстро становится устойчивым и стабильным источником дохода.

В среднем новые проекты, которые запустили продажи в прошлом году, зарабатывали 815,543 тыс. руб. в месяц. Более 260 школ демонстрируют оборот свыше 1 млн руб. в месяц, а 20 проектов стабильно зарабатывают более 10 млн руб. в месяц.

Новым школам, пришедшим в онлайн-образование в 2025 г. и заработавшим более 1 млн руб., в среднем, потребовалось на это около двух месяцев. 40% новых онлайн-школ в 2025 г. вышла на первый миллион рублей оборота менее чем за полгода.

Наиболее востребованными среди новых запусков в 2025 г. стали практико-ориентированные и прикладные направления. Лидерами по количеству новых проектов за прошлый год стали направления «Обучение профессиональным навыкам»» (29% от всех новых проектов) и «Бизнес и предпринимательство» (15%). Существенную долю также занимают курсы в нише «Здоровье и фитнес» (13%). Существенную долю занимают проекты в нишах «Финансы и инвестиции» — 10% и «Психология и отношения» — 8%. Наконец, более узкие ниши — «Альтернативные методы самопознания» (7%), «Саморазвитие и личностный рост» и «Хобби» (по 5,5%), «Обучение и воспитание детей» (3,6%), «Иностранные языки» (1,4%) — формируют меньшую, но все еще заметную долю среди успешных новых школ.

Если оценивать рынок по совокупному обороту новых школ, первое место в 2025 г. заняли проекты, ориентированные на профессиональную переподготовку и получение новой специальности: их выручка превысила 1,7 млрд руб. На втором месте оказалась ниша «Финансы и инвестиции» с оборотом более 1,07 млрд руб. Третью строчку занял сегмент «Бизнес и предпринимательство», где совокупная выручка новых школ составила 847,3 млн руб. Следом идут курсы по здоровью и фитнесу, заработавшие около 836,4 млн руб., а также проекты в сфере альтернативных методов самопознания — примерно 744,7 млн руб. Ниши «Психология и отношения» и «Саморазвитие и личностный рост» обеспечили около 422,3 млн и 273,7 млн руб. соответственно. Проекты, посвященные хобби, суммарно заработали около 191,1 млн руб., программы по обучению и воспитанию детей — 185,5 млн руб., а курсы по изучению иностранных языков — 37,4 млн руб.

Более 50 проектов, запущенных в 2025 г., были посвящены обучению работе с нейросетями — в качестве отдельной профессии (например, ИИ-креатор, вайбкодер, специалист по работе с нейросетями), источника заработка или дополнительного навыка для использования на работе и в жизни. Общий оборот новых онлайн-школ в ИИ-тематике составил более 410 млн руб.

Исследование также показывает выраженную сезонность запусков. В начале 2025 г. запустилось более 40% новых проектов: на январь, февраль и март приходится по 11% всех запусков, еще 10% было в апреле. Это отражает весенний сезонный пик на рынке образовательных онлайн-проектов.

Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse: «Анализируя динамику развития проектов на платформе, в 2025 г. мы фиксировали стабилизацию рынка онлайн-школ. На смену ажиотажному спросу, который наблюдался в первые постпандемийные годы, пришла более зрелая и разумная модель потребления, в которой аудитория взвешенно принимает решение о покупке онлайн-обучения, ориентируясь уже не на яркие заголовки и новые лица, а на реальные потребности, доверие к экспертам и накопленный опыт прохождения программ. В таких условиях наиболее уверенно себя чувствуют онлайн-школы, системно работающие уже несколько лет и накопившие большую базу лояльных учеников — именно они формируют основную долю оборота».

Тем не менее, в 2025 г. запустились сотни успешных новых проектов, которые за считанные месяцы заняли уверенные позиции на рынке. Большинство этих проектов отличает системный подход уже с первого запуска, глубокая проработка учебных программ, ориентированная на удержание ученика в экосистеме, а также ориентация на самые актуальные на сегодняшний день навыки – новые профессии, нейросети, грамотное управление финансами и здоровье.

