Бюджеты международных рекламодателей в «Яндексе» выросли на 79% в I квартале 2026 года

В I квартале 2026 г. выручка «Яндекса» от рекламы зарубежных компаний в России выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. (в 1,8 раза год к году).

Основными категориями международных рекламодателей остаются мобильные игры, туризм, электронная коммерция, а также производители оборудования и материалов. Ключевые клиенты находятся в Китае, странах Юго-Восточной и Центральной Азии, Турции, Ближнего Востока и Латинской Америки. Наиболее динамичный рост в первом квартале показали рекламодатели из Китая — объем их инвестиций увеличился почти в 2,3 раза год к году.

Самые высокие темпы роста зафиксированы в продвижении мобильных приложений — инвестиции в этот сегмент увеличились примерно в 2,5 раза. Продолжают активно расти вложения и в другие рекламные форматы — как медийные, так и перформанс-кампании: в сегменте классической рекламы рост составил 50% год к году.

