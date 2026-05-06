CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Финтех-группа Cyberbird запустила возобновляемую кредитную линию

Финтех-группа Cyberbird, объединяющая сервисы альтернативного онлайн-кредитования «Привет, Сосед», Finters и «Пробаланс», объявила о запуске возобновляемой кредитной линии. Новый продукт делает микрокредитование более гибким, открывая доступ к средствам в пределах одобренного лимита без необходимости повторно оформлять заявку.

Финтех-группа Cyberbird объявила о старте возобновляемой кредитной линии в первом квартале 2026 г.. Это форма кредитования, при которой компания заранее устанавливает для клиента лимит средств и срок его действия, а тот может пользоваться деньгами частями по необходимости. Для этого заемщику не нужно повторно подавать документы — выдачи происходят в рамках одного кредитного договора.

На сегодня клиентам Cyberbird доступен лимит до 49,9 тыс. руб. сроком до пяти лет. Размер лимита определяется на основе данных Бюро Кредитных историй и долговой нагрузки заемщика, а также кредитной и лимитной политики компании. В рамках кредитной линии заемщик самостоятельно определяет объем и момент использования средств, а проценты начисляются только на фактически использованный транш. Управлять кредитной линией пользователи могут в личном кабинете: получать средства в любой момент в пределах доступного лимита, отслеживать график платежей и погашать задолженность.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

«Микрофинансовые организации становятся все более технологичными и стремятся развивать свои продукты, приближая их к банковским. В рамках возобновляемой кредитной линии клиенты получают доступ к средствам по принципу финансовой подушки: деньги всегда под рукой, и у заемщика к ним есть быстрый доступ без дополнительных заявок. Это делает продукт действительно удобным и выводит микрокредитование на новый уровень», — сказала директор по рискам Cyberbird Fintech Group Ольга Талаева.

Возобновляемая кредитная линия способствует долгосрочному взаимодействию с заемщиками, повышая частоту использования сервиса и клиентскую лояльность. Компаниям это позволяет более предсказуемо управлять денежными потоками и улучшать качество кредитного портфеля за счет работы с более надежными клиентами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще