«МегаФон» улучшил связь в «Тамбовском Артеке»

В преддверии летних каникул специалисты «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование в районе спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский Артек» в селе Караул. Теперь родители могут оперативно связываться со своими детьми при помощи голосовой связи и мобильного интернета, чтобы узнать, как проходит их отдых.

Установка нового оборудования позволит ребятам и сотрудникам лагеря общаться с близкими, проводить онлайн-мероприятия, а также использовать цифровые возможности для обучения и создания научных проектов.

«Тамбовский Артек» — круглогодичный лагерь на берегу реки Вороны на границе Воронинского заповедника. Здесь во время каникул школьники осваивают спортивный туризм, участвуют в соревнованиях и проводят различные исследования.

С приходом лета нагрузка на сеть в лагере традиционно растёт, и для обеспечения стабильного сигнала в часы пик была развёрнута новая инфраструктура связи. Оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы увеличить покрытие и обеспечить уверенный сигнал в корпусах «Тамбовского Артека». Максимальные скорости на территории учреждения достигают 150 Мбит/с.

«Надёжная связь в оздоровительном лагере важна как для отдыхающих детей, так и для их родителей, которые находятся далеко от своего ребёнка. Несмотря на то, что большую часть своего дня здесь дети проводят без гаджетов, мобильный интернет необходим для связи с близкими, организации образовательных и развлекательных программ. Благодаря модернизации телеком-сети летний отдых юных тамбовчан станет ещё технологичнее и комфортнее», — отметил директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Запуск нового оборудования в селе Караул стал частью большой программы по развитию сети в Инжавинском округе. Ранее оператор провёл апгрейд сети в районе Воронинского заповедника, а в общей сложности с начала года инженеры «МегаФона» построили и модернизировали уже более 30 телеком-объектов в регионе.