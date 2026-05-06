CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила скоростным интернетом пассажирский терминал аэропорта Магадана к сезону майских праздников

МТС провела комплексные работы по улучшению качества сети LTE в аэропорту Магадана (Сокол). На территории нового аэровокзального комплекса площадью более 14 тыс. квадратных метров специалисты МТС развернули Indoor-покрытие. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили работу специального телеком-оборудования в новом терминале аэропорта Магадана (Сокол). Особенности архитектуры комплекса препятствуют прохождению радиосигнала от внешних базовых станций. Установленное Indoor-покрытие, позволяет посетителям и сотрудникам пользоваться стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом на всей территории аэровокзального комплекса, гостинице, кафе, магазинах и технических помещениях воздушной гавани. Отправляясь на майские в путешествие, пассажиры могут с большим комфортом созваниваться по видеосвязи, удаленно решать срочные вопросы, заказывать такси или доставку.

«МТС активно развивает сеть в регионе, запуская новые базовые станции и модернизируя существующие, а также разворачивает индивидуальные технические решения в местах, где возможны препятствия для прохождения внешнего радиосигнала. Так, недавно мы развернули indoor-покрытие на территории регионального центра спорта «Президентский». Спорткомплекс площадью почти 20 тыс. кв. метров, состоящий из нескольких залов и площадок на разных уровнях, был обеспечен стабильной связью и скоростным мобильным интернетом МТС. Центр спорта регулярно собирает участников соревнований областного и федерального масштаба, indoor-решение позволяет обеспечить стабильным сигналом внутри помещений при большом скоплении людей», – отметил директор МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще