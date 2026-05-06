На «цифровой карте» Тувы появилась новая локация с быстрым 4G

Жители села Берт-Даг в Тес-Хемском кожууне республики впервые получили доступ к голосовым звонкам по технологии VoLTE и мобильному интернету «МегаФона». Оператор установил телеком-оборудование в населенном пункте, где проживают около 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, и стабильную скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время. Согласно замерам, ее максимальные значения достигают 60 Мбит/с.

В зоне действия построенной базовой станции находятся жилые дома, школа, дом культуры, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение и стадион.

Мобильный интернет стал инструментом не только для связи, но и для обучения, самореализации, организации досуга, работы и повседневных задач. Абоненты оператора могут совершать видеозвонки без потери качества, быстро скачивать и загружать файлы, пользоваться банковскими сервисами и государственными услугами, смотреть видео в высоком разрешении и общаться в мессенджерах.

Запуск базовой станции в населенном пункте также расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Горный рельеф и территориальная разобщенность населенных пунктов республики во многом определяют требования к развитию телеком-инфраструктуры. В этих условиях надежная мобильная связь становится ключевым элементом, обеспечивающим доступ к цифровым сервисам и базовым коммуникациям. Развитие сети в Берт-Даге — часть системной работы по расширению покрытия и повышению качества связи в регионе», — отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.