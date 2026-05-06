CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На «цифровой карте» Тувы появилась новая локация с быстрым 4G

Жители села Берт-Даг в Тес-Хемском кожууне республики впервые получили доступ к голосовым звонкам по технологии VoLTE и мобильному интернету «МегаФона». Оператор установил телеком-оборудование в населенном пункте, где проживают около 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенное покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, и стабильную скорость передачи данных даже в период пиковых нагрузок на сеть – по выходным, праздникам и в вечернее время. Согласно замерам, ее максимальные значения достигают 60 Мбит/с.

В зоне действия построенной базовой станции находятся жилые дома, школа, дом культуры, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение и стадион.

Мобильный интернет стал инструментом не только для связи, но и для обучения, самореализации, организации досуга, работы и повседневных задач. Абоненты оператора могут совершать видеозвонки без потери качества, быстро скачивать и загружать файлы, пользоваться банковскими сервисами и государственными услугами, смотреть видео в высоком разрешении и общаться в мессенджерах.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Запуск базовой станции в населенном пункте также расширил зону обслуживания технологии VoLTE в регионе. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Горный рельеф и территориальная разобщенность населенных пунктов республики во многом определяют требования к развитию телеком-инфраструктуры. В этих условиях надежная мобильная связь становится ключевым элементом, обеспечивающим доступ к цифровым сервисам и базовым коммуникациям. Развитие сети в Берт-Даге — часть системной работы по расширению покрытия и повышению качества связи в регионе», — отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще