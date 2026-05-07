«Автокод» добавил данные об утильсборе и таможенных ограничениях

Снизить риски при покупке подержанных и ввезенных по параллельному импорту автомобилей стало проще. Сервис проверки автомобилей «Автокод» добавил в полные отчеты данные об уплате утильсбора, таможенных ограничениях и статусе ЭПТС. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Автокод».

По словам директора департамента массовых продаж SpectrumData – разработчика сервиса «Автокод» – Артема Асонова, эти параметры напрямую влияют на безопасность сделки: «Если утильсбор не оплачен, новому владельцу придется заплатить сотни тысяч рублей таможенного сбора. Без этого автомобиль не поставят на учет в ГИБДД, могут аннулировать ЭПТС и запретить эксплуатацию».

Актуальность проверки выросла после изменений в законодательстве: в конце 2025 г. пересмотрели методику расчета утильсбора, а с 1 января 2026 г. проиндексировали ставки. В результате сумма сбора может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей. При этом обязанность по его оплате обычно переходит к новому владельцу.

Статус ЭПТС

Также «Автокод» добавил блок данных о статусе электронного паспорта транспортного средства. Пользователи могут увидеть, является ли ЭПТС действующим либо имеет отметки «аннулированный», «незавершенный» или «погашенный». Как пояснили в пресс-службе «Автокода», такие статусы считаются негативными и могут свидетельствовать о юридических проблемах.

«Аннулирование паспорта, например, возможно в случае, если регистрация транспортного средства была проведена с нарушениями и впоследствии признана недействительной», – сказали представители «Автокода».

Для отдельных категорий техники, включая грузовой транспорт и спецтехнику, дополнительно отображается тип электронного документа, например, паспорт шасси.

Таможенные ограничения

В отчетах «Автокода» появился отдельный блок с данными о таможенных ограничениях. Эти сведения помогают выявить возможные сложности, связанные с ввозом автомобиля и его таможенным оформлением.

В компании подчеркивают, что обновления уже доступны всем пользователям сервиса без дополнительной оплаты и направлены на повышение прозрачности рынка подержанных автомобилей. В полных отчетах «Автокода» также предоставлены данные о скрутке пробега, ДТП, ограничениях, залогах, работе в такси, расчетах ремонтных работ и другая важная информация.