CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Деревня возле Караканского бора получила уверенный 4G

Улучшенное качество мобильной связи «МегаФона» получили жители деревни Ерестная и поселка Никольский. Инженеры оператора провели технические работы, благодаря которым удалось обеспечить территорию поселений надежным сигналом 4G и расширить цифровые возможности местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Населенные пункты относятся к малочисленным и расположены далеко от регионального центра. Ерестная, например, с одной стороны примыкает к Обскому водохранилищу, а с другой стороны окружена Караканским бором – многовековым лесом на песчаных дюнах. По разным данным в поселках проживает от 100 до 150 человек.

Ранее связь в населенных пунктах обеспечивали базовые станции, установленные в соседних селах. После проведенных работ соединение стало устойчивым, а скорость передачи данных в Ерестной составила 24 Мбит/с, в Никольском – 30 Мбит/с. Такие скорости позволяют жителям пользоваться цифровыми сервисами: общаться в мессенджерах, обращаться на портал государственных услуг, заказывать товары на маркетплейсах или читать онлайн-книги.

«Чтобы быстрее и эффективнее обеспечивать отдаленные поселения связью, мобильные операторы не только возводят собственную инфраструктуру, но и работают в партнерстве. Такое сотрудничество позволяет ускорить процесс цифровизации области. Отмечу, что, подключив Ерестную Ордынского района и Никольский Тогучинского района к своей сети, мы осуществляем постоянную техническую поддержку оборудования для его бесперебойной работы, как бы далеко оно не находилось», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

В регионе также реализуется проект «Устранение цифрового неравенства». Цель программы – обеспечить доступом к информационной среде именно малочисленные поселения.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, до конца 2026 г. в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» планируется обеспечить сотовой связью еще 22 населенных пункта, в которых живут порядка 4 тыс. человек. Таким образом, все села региона с численностью от 100 жителей будут обеспечены высокоскоростным доступом к интернету.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще