CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К наплыву туристов готовы: на Южном Урале «МегаФон» прокачал связь для любителей отдыха на озерах

В преддверии туристического сезона инженеры «МегаФона» провели модернизацию оборудования на базах отдыха недалеко от озер Еткуль и Кумкуль в Челябинской области. Теперь гостям и персоналу популярных локаций доступны качественная голосовая связь и быстрый мобильный интернет на всей территории курортов. Об этом CNews сообщил представители «МегаФона».

Реализованное техническое решение обеспечит доступ к цифровым сервисам во время отдыха на термальном курорте «Баден-Баден» и базе отдыха «Старая провинция».

Обезличенная статистика использования сети подтверждает востребованность мобильной связи среди гостей курортов. Только за текущий год через телеком-оборудование на территории этих мест отдыха прошел объем трафика, сопоставимый с отправкой более 2 млн фото. Отдыхающие активно используют мобильный интернет для связи с друзьями и родственниками, прослушивания музыки на стриминговых сервисах и просмотра видеороликов в режиме онлайн.

На базы отдыха в Челябинской области посещают не только местные жители, но и туристы из соседних Свердловской и Курганской областей. Помимо этого, приезжают гости из Башкирии, Москвы и Московской области, Югры и других регионов. Наличие стабильной связи становится одним из факторов, повышающим привлекательность курортов.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Мы комплексно подходим к развитию телеком-сети на туристических объектах, анализируя нагрузку на сеть и учитывая потребности абонентов. Ранее наши специалисты установили новое оборудование вблизи озера Кременкуль и в районе центра активного отдыха в Кусе, теперь более качественной связью могут воспользоваться гости баз отдыха у озер Еткуль и Кумкуль. Уверен, что благодаря этому отдых челябинцев и гостей региона, которые хотят оставаться на связи даже вдали на отдыхе, станет еще комфортнее», — отметил директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

В общей сложности с начала 2026 г. специалисты «МегаФона» построили и модернизировали более 40 объектов связи по всему Южному Уралу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще