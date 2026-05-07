МТС обеспечила стабильный 4G в селе Афанасьево Богородского округа Нижегородской области

МТС сообщила об установке базовой станции стандарта 4G в селе Афанасьево Богородского городского округа Нижегородской области. Теперь высокоскоростной интернет доступен жителям села и туристам в рекреационных зонах.

Мобильный интернет стал доступен для более чем 200 жителей села. Теперь они могут беспрепятственно пользоваться онлайн-банкингом, порталом госуслуг, сервисами дистанционного образования и телемедицины, а также оставаться на связи даже в вечернее время, когда нагрузка на сеть традиционно растёт.

При проектировании и размещении оборудования уделялось внимание и потребностям туристов. Ежегодно на берега живописного Чижковского пруда и в рекреационные зоны Афанасьева приезжают тысячи отдыхающих из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстова, Павлова и других населенных пунктов области. Благодаря стабильному 4G рыбаки и туристы могут уверенно использовать навигацию, в режиме онлайн бронировать домики на местных базах отдыха в селе, оплачивать услуги через онлайн-банкинг. Это существенно повышает привлекательность направления для краткосрочного и семейного отдыха.

Помимо жилой застройки, качественной связью теперь обеспечены ключевые объекты социальной инфраструктуры села: фельдшерско-акушерский пункт, сельская библиотека, местная животноводческая ферма, Афанасьевский родник, Церковь Успения Пресвятой Богородицы, базы отдыха: «Живые родники», «Пиратская гавань», «Чижковское озеро».

«Появление стабильного 4G в Афанасьево расширяет потенциал села как места отдыха для жителей городов. Здесь есть всё для разнообразного досуга: рыбалка, живописная природа для семейного отдыха, а также условия для проведения корпоративных выездов на природу. При этом качественная связь — не просто удобство для туристов, но и необходимость для местных: возможность работать удалённо, иметь доступ к образовательным ресурсам и пользоваться цифровыми сервисами напрямую влияет на качество жизни в селе», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

