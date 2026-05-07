МТС усилила LTE в районе строительства моста на левом берегу Лены

МТС расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета LTE вблизи строительной площадки Ленского моста на левом берегу реки. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в селе Старая Табага, расположенного примерно в 30 км к югу от Якутска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть высокоскоростного интернета МТС на скорости до 60 Мбит/с покрывает всю территорию строительной площадки. Проведенные работы помогут автоматизировать производственные процессы на строящемся стратегическом объекте и обеспечить рабочих доступом ко всем необходимым цифровым сервисам. Теперь сотрудники могут общаться с подрядчиками в мессенджерах, решать рабочие вопросы в чатах, отправлять видеоотчеты и многое другое. Также сеть МТС покрывает само село Табага и базу отдыха «Ленские зори».

Строящийся мост через Лену соединит город Якутск с противоположным берегом – селом Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса, и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с федеральными трассами. Проект решит проблему зависимости от паромной переправы летом и ледовой — зимой. На проекте задействовано около 400 человек и 100 единиц техники.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в республике. Строительство автомобильного моста на Лене – это долгожданный и важный проект для Якутии, который в дальнейшем позволит снизить стоимость доставки грузов и ускорит экономическое развитие региона. Стабильный интернет здесь уже на этапе строительства может стать основой для бесперебойной работы умного видеонаблюдения, систем мониторинга транспорта и других технологических решений», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.