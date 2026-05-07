CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила LTE в районе строительства моста на левом берегу Лены

МТС расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета LTE вблизи строительной площадки Ленского моста на левом берегу реки. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование в селе Старая Табага, расположенного примерно в 30 км к югу от Якутска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная сеть высокоскоростного интернета МТС на скорости до 60 Мбит/с покрывает всю территорию строительной площадки. Проведенные работы помогут автоматизировать производственные процессы на строящемся стратегическом объекте и обеспечить рабочих доступом ко всем необходимым цифровым сервисам. Теперь сотрудники могут общаться с подрядчиками в мессенджерах, решать рабочие вопросы в чатах, отправлять видеоотчеты и многое другое. Также сеть МТС покрывает само село Табага и базу отдыха «Ленские зори».

Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ?
Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ? Цифровизация

Строящийся мост через Лену соединит город Якутск с противоположным берегом – селом Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса, и обеспечит круглогодичное транспортное сообщение с федеральными трассами. Проект решит проблему зависимости от паромной переправы летом и ледовой — зимой. На проекте задействовано около 400 человек и 100 единиц техники.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в республике. Строительство автомобильного моста на Лене – это долгожданный и важный проект для Якутии, который в дальнейшем позволит снизить стоимость доставки грузов и ускорит экономическое развитие региона. Стабильный интернет здесь уже на этапе строительства может стать основой для бесперебойной работы умного видеонаблюдения, систем мониторинга транспорта и других технологических решений», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще