Рекламные алгоритмы «Яндекс UrbanAds» помогут поставщикам «Яндекс Лавки» перераспределять бюджеты и увеличить количество продаж

Поставщикам «Яндекс Лавки» стала доступна новая стратегия продвижения «Максимум заказов» в рекламном кабинете «Яндекс UrbanAds». Она автоматически перераспределяет рекламный бюджет в пользу размещений, которые чаще приводят к заказам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс UrbanAds».

Стратегия анализирует эффективность показов товара в разных разделах сервиса — на главной странице, в поиске, каталоге и карточке товара. Если система фиксирует более высокую вероятность заказа в конкретном разделе, она увеличивает ставку в аукционе, чтобы повысить заметность товара.

По итогам тестирования стратегия позволила поставщикам увеличить GMV и количество проданных товаров в среднем на 10%. По сравнению с предыдущей стратегией продвижения «Максимум показов» рекламодатели также снизили долю рекламных расходов на 25–27% и увеличили CTR на 26%.

Для запуска кампании рекламодателю нужно выбрать товары для продвижения и установить дневной бюджет в личном кабинете. В интерфейсе доступны отчеты по ключевым метрикам эффективности, включая показы, клики, заказы, конверсию и стоимость привлечения заказа.