Спрос бизнеса на чат-боты в «Макс» вырос на 35%, число решений превысило 150 тысяч

В марте — середине апреля 2026 г. бизнес существенно нарастил интерес к разработке чат-ботов и мини-приложений для мессенджера «Макс»: спрос на сложные решения вырос на 35% по сравнению с началом года, одновременно число созданных чат-ботов на платформе превысило 150 тыс. Об этом CNews сообщили представители Morizo.

Наиболее существенный рост спроса на разработку чат-ботов в Max разработчики зафиксировали в марте – середине апреля 2026 г. У провайдера цифровых сервисов Morizo (входит в E-Promo Group) количество запросов на создание сложных ботов в мессенджере за этот период выросло на 35% в сравнении с январем 2026 г.

Наибольшая доля запросов приходится на медицинский сектор — около 30%. Это сети клиник, медицинских центров и лабораторий. В таких проектах чат-боты используются для записи пациентов, сопровождения в клинике и интеграции с CRM-системами. По оценкам, автоматизация позволяет разгрузить до 70% работы администраторов.

Второе место занимает сегмент управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций (27%). Среди типовых задач — сбор и маршрутизация заявок, обработка показаний приборов учета, проведение онлайн-голосований жильцов.

На логистику и снабжение приходится 22% запросов. Компании используют «Макс» как канал клиентской поддержки, для обработки претензий, отслеживания доставок и внутренней маршрутизации.

Крупный ритейл и корпоративный бизнес формируют 17% обращений. В этом сегменте фокус смещен на разгрузку контакт-центров, автоматизацию оформления заказов и повышение скорости обработки обращений.

Среди ключевых функций чат-ботов и мини-приложений в «Макс» — прием и обработка обращений, автоматическая маршрутизация заявок, а также интеграция с CRM-системами.

Дополнительный интерес вызывают: денежные переводы в чате через СБП; подписание документов с использованием электронной подписи через сервис «Госключ»; миграция контента и сценариев из других мессенджеров.

Около трети запросов связаны с переносом существующих коммуникационных механик в экосистему «Макс», управлением контентом и созданием вовлекающих сценариев.

Также фиксируется рост интереса к мини-приложениям со встроенными чат-ботами и элементами искусственного интеллекта. Платформа позволяет создавать брендированные интерфейсы с гибкими формами ввода, навигацией, кнопками выбора и экранами с юридическими дисклеймерами, сохраняя высокую производительность.

«Бизнес следует за своей аудиторией и выбирает канал цифрового взаимодействия, которыми пользуются клиенты. Сейчас интерес к “Макс” частично носит характер эксперимента, поскольку точный портрет ЦА в мессенджере составить сложно. В то же время мы видим, что компании переходят от стадии наблюдения к конкретным проектам. Первыми мини-приложения и ботов запускают отрасли с высокой частотой коммуникации с клиентами — медицина, ЖКХ, логистика, где ранний выход на платформу рассматривается как конкурентное преимущество», — отметил CEO Morizo Денис Царев.

Ранее Morizo фиксировала рост числа запросов на использование национального мессенджера «Макс» для бизнес-целей в августе и ноябре 2025 г.