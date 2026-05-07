CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет Веб-сервисы
|

В поддельных приложениях для онлайн-собеседований скрывается троян-стилер, который атакует пользователей macOS и Windows

Эксперты «Доктор Веб» предупреждают о распространении троянской программы JobStealer, похищающей конфиденциальную информацию у пользователей компьютеров под управлением macOS и Windows. В первую очередь она нацелена на кражу данных из криптокошельков. Мошенники под предлогом проведения онлайн-собеседований заманивают потенциальных жертв на вредоносные сайты, где предлагают установить приложение для видеоконференций. В действительности это ПО — и есть троян JobStealer. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб».

Атака начинается с того, что злоумышленники связываются с потенциальными жертвами и предлагают им ту или иную вакансию. Они приглашают пользователей пройти собеседование и предоставляют им ссылки на сайты «платформ» для проведения онлайн-встреч — якобы для подключения к видеоконференции. Эти сайты имеют презентабельный вид, но на самом деле являются мошенническими. С них под видом программы для онлайн-конференций скачивается вредоносная программа JobStealer. При этом киберпреступники используют различное оформление таких интернет-ресурсов, а также меняют имена самой программы. Специалисты встречали варианты с названиями MeetLab, Juseo, Meetix, Carolla и другие. В ряде случаев киберпреступники используют названия настоящих сервисов, таких как Webex.

Чтобы пользователи поверили, что платформы являются полноценно функционирующими, мошенники создают соответствующие телеграм-каналы и аккаунты в социальных сетях — например, X.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки»

Работник МФЦ помогал по дешевке взламывать чужие аккаунты на «Госуслугах»

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Роскомнадзор подал иски к семи крупным игровым разработчикам. В списке создатели GTA, Red Dead Redemption, Battlefield и Sims

Россия под атакой: Число нападений троянов на отечественные компании выросло в 18 раз

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще