Группа RWB успешно разместила выпуск цифровых финансовых активов

Группа RWB провела размещение дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе «ЦФА Хаб». Объем размещения составил 1 млрд руб., якорным инвестором в цифровые активы выступил инвестиционный банк «Синара». Об этом CNews сообщили представители RWB.

Цифровые финансовые активы размещены в форме денежных требований. Эмитентом выступила компания ООО «ВБ Инвест» (входит в состав группы RWB). Полученные от привлечения средства будут направлены на реализацию стратегических планов развития группы RWB на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Мы стремимся соответствовать современным тенденциям развития рынка капитала. Размещение ЦФА отражает нашу готовность работать с инновациями и использовать современные инструменты привлечения финансирования. Полученный опыт даст основу для дальнейшей работы RWB на рынке смарт активов», — сказал председатель правления «WB Банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков.

«Мы рады поддержать RWB в размещении выпуска ЦФА. Это значимое событие для всего рынка цифровых инструментов, который демонстрирует растущий потенциал данного сегмента», — отметил руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса инвестиционного банка «Синара» Алексей Куприянов.

«Совместный проект «ЦФА Хаб» и Группы RWB дает нам и партнеру мощный импульс для масштабного развития финансовых продуктов за рамками классического банкинга. Мы видим в этом сотрудничестве фундамент для долгосрочного совместного роста: объединение наших технологических платформ и экспертизы позволит регулярно выводить на рынок принципиально новые сервисы и планомерно расширять присутствие в самых перспективных нишах финтеха», — сказал СЕО «МТС Финтех» Тимур Козинцев.

