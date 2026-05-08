«МегаФон» улучшил связь в Макарьевском районе Костромской области

Новая базовая станция «МегаФона» появилась в Макарьевском районе Костромской области — на территории поселка Первомайка. Благодаря 4G-интернету сельчане смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами и делиться с близкими фотографиями на скорости до 30 Мбит/с.

После установки телеком‑инфраструктуры жители поселка и путешественники, посещающие эти красивые места на реке Унжа, могут пользоваться быстрой и удобной навигацией, а также вести блоги по краеведению, учиться и работать удалённо, заказывать справки на портале «Госуслуги».

Для расширения зоны действия сети инженеры «МегаФона» разместили на базовой станции оборудование, которое поддерживает скоростную передачу данных на низких и средних частотах. Это позволило сигналу распространиться на значительно большие расстояния, устраняя пробелы в покрытии.

Также в зоне действия новой базовой станции у абонентов «МегаФона» появилась голосовая связь по технологии VoLTE — звонок в этом стандарте проходит быстрее, голос собеседника передаётся чище, а интернет во время разговора не пропадает.

«Цифровизация Макарьевского района с населением более 11 тыс. человек — важный проект для «МегаФона». Как и в других районах области, здесь мы применяем новейшее оборудование, которое гарантирует устойчивый сигнал даже в периоды пиковых нагрузок. В этом году мы уже улучшили скорости интернета в Якимове, Куриловке, Манылово, а в самом Макарьеве расширили зону покрытия», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Поселок Первомайка расположен в живописном месте — возле многочисленных островов на реке Унжа, которая впадает в Горьковское водохранилище. До революции он являлся усадьбой Марьинское, где жили помещики Фигнеры. Самыми известным из рода Фигнеров были Александр Фигнер, герой войны 1812 г. и известная революционерка Вера Фигнер, участница покушений на Александра II. Сегодня на территории поселка располагаются дом культуры, средняя школа, продуктовые магазины. После установки базовой станции жители деревни начали активно пользоваться цифровыми ресурсами и прокачивать еженедельно около 100 ГБ в Сети, что соответствует прослушиванию нескольких тысяч песен.

