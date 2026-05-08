СПбГУ и «Нетология» запускают совместную онлайн-магистратуру для системных аналитиков. Новая онлайн-программа магистратуры «Системный анализ и интеллектуальные системы управления бизнес процессами» объединит академические традиции Санкт-Петербургского университета и опыт образовательной компании «Нетологии». Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

В рамках программы студенты освоят инструментарий, позволяющий проектировать процессы цифровой трансформации и прогнозировать эффекты от внедрения технологий. Сочетание фундаментальной инженерной подготовки и прикладных проектов с участием ведущих компаний поможет создать портфолио и основу для перехода на позиции уровня senior-специалиста и руководителя.

Среди партнеров программы – Сбербанк. Студенты могут принять участие в акселераторе. Это программа по запуску и развитию технологических бизнес-проектов. Студенты проходят обучение, придумывают идеи для стартапов, собирают команды и защищают проекты. Лучшие проекты в рамках Демо-дня получают возможность пилотирования и инвестиционных предложений. Кроме того, со студентами будут работать и другие партнеры Университета — лидеры ИТ-отрасли и наукоемкие технологические компании, что расширяет возможности для практик и дальнейшего трудоустройства.

«Учебный план структурирован по трем направлениям: технологии, анализ и управление. Студенты изучат Python для анализа данных, алгоритмы и структуры данных, инструменты их визуализации, а также основы машинного обучения. Параллельно обучающиеся будут проходить практикумы по моделированию бизнес-процессов, стратегическому менеджменту и Agile-методологиям», — сказал руководитель программы, кандидат физико-математических наук, доцент СПбГУ Владимир Корхов (кафедра компьютерного моделирования и многопроцессорных систем).

Уже во время обучения магистранты смогут сформировать профессиональное портфолио из прикладных проектов, среди которых создание интеграционного микросервиса на Python, разработка интеллектуального дашборда руководителя – обучение ML-модели под конкретные задачи и визуализация данных в системе бизнес-аналитики.

Отдельный практический кейс – реинжиниринг бизнес-процесса: студенты проведут системный аудит реального процесса компании, построят модели AS-IS («Как есть») и TO-BE («Как должно быть») и сформируют техническое задание на автоматизацию.

Завершающим этапом обучения станет подготовка выпускной квалификационной работы — комплексного проекта по цифровой трансформации предприятия. Выпускники получат диплом СПбГУ по направлению «Прикладная информатика» и диплом о профессиональной переподготовке «Системный аналитик» от «Нетологии».

Гибкий формат обучения по программе позволит совмещать обучение с профессиональной деятельностью: занятия будут проходить дистанционно в вечернее время и по субботам. При этом сохранятся преимущества очной формы — доступ к электронной информационно-образовательной среде, ресурсам Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ, учебным пространствам и мероприятиям Университета.

«Мы видим, что опытные специалисты часто ищут возможность усилить свою экспертизу, параллельно продолжая строить карьеру или вести собственные проекты. Совместная программа «Нетологии» и СПбГУ сочетает академическую базу и гибкий формат», — сказала Наталья Медведева, руководитель направления «Высшее образование» «Нетологии».

Карьерные перспективы выпускников охватывают такие сферы, как ИТ-консалтинг, системную интеграцию, крупный финтех и ритейл. Сформированный набор компетенций позволяет претендовать на позиции системных и бизнес-аналитиков, архитекторов бизнес-процессов, а также руководителей проектов цифровой трансформации. Такая всесторонняя подготовка обеспечивает бизнес высококвалифицированными специалистами, способными проектировать сквозную ИT-архитектуру предприятия и управлять внедрением интеллектуальных систем.