«Яндекс» запускает проект, который поможет восстановить и изучить историю родных, прошедших Великую Отечественную войну

В преддверии 9 Мая в чате с «Алисой AI» появилась возможность найти сведения о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. С помощью ИИ-агента «Исследовать» пользователи могут за несколько минут проанализировать открытые архивные источники и собрать всю доступную информацию о человеке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

ИИ-агент изучает публичные архивы и базы данных, включая ОБД «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа», сопоставляет документы и составляет биографическую справку. Она может содержать сведения о том, когда человек ушел на фронт, где и в каком звании служил, какие награды имеет. Чтобы самостоятельно собрать эту информацию, понадобилось бы много времени, а нейросеть делает это за минуты. Готовую справку можно скачать в docx или pdf, скопировать или отправить близким.

Чтобы найти сведения о родственнике, нужно открыть чат с «Алисой AI», перейти в режим «Исследовать» и выбрать шаблон «Поиск ветерана» — в чате появится готовый промпт (инструкция для нейросети). Останется только внести в него данные человека: имя, фамилию, дату рождения. Можно также вручную добавить в чат с нейросетью этот промпт:

Помоги найти информацию о моем родственнике — участнике Великой Отечественной войны. [ФИО, год рождения, год смерти, если есть]. К 9 Мая я хочу узнать о нем больше. Ищи в открытых архивах — ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа». Хочу узнать боевой путь, награды, где служил. Данных у меня немного — с чего начнем?

В 2025 г. «Яндекс» запустил поиск по архивам советских газет 1941–1945 гг., который тоже помогает собрать информацию об этом периоде. Сервис включает более чем 200 тыс. оцифрованных страниц центральной, региональной, фронтовой и партизанской прессы. С его помощью можно найти сведения о родственниках, земляках, событиях военных лет и повседневной жизни людей в период Великой Отечественной войны.

