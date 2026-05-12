МТС ускорила мобильный интернет на Нижегородской ярмарке

ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети связи на территории Нижегородской ярмарки. Инфраструктурные улучшения затронули как внешние, так и внутренние базовые станции в павильонах, что позволило повысить качество связи и скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для подготовки площадки к пиковым нагрузкам специалисты МТС расширили емкость сети на внешних и внутренних базовых станциях в павильонах, а также увеличили количество секторов LTE-оборудования. Опираясь на инструменты Big Data, инженеры компании проанализировали историческое потребление трафика и спрогнозировали сценарии нагрузки в дни проведения деловой программы. Это позволило точно определить зоны, требующие дополнительного ресурса, и оптимально перераспределить сетевую мощность.

По итогам выполненных технических работ скорость мобильного интернета внутри павильонов, в залах Главного ярмарочного дома, а также на Ярмарочной площади выросла в 1,5 раза.

Обновленная инфраструктура обеспечивает стабильное подключение даже при одновременной работе тысяч устройств, позволяя беспрепятственно проводить видеоконференции, запускать прямые трансляции и взаимодействовать с цифровыми платформами.

Нижегородская ярмарка — крупнейший выставочный комплекс Приволжья, расположенный на Стрелке Оки и Волги. Ежегодно площадка принимает более 100 мероприятий международного, регионального и федерального масштаба, включая форумы, конгрессы и фестивали, которые привлекают свыше 800 тыс. посетителей.

