МТС запустила базовые станции «Иртея» в Уварове и 6 районах Тамбовской области

Компания МТС запустила базовые станции «Иртея» в городе Уварово и шести районах Тамбовской области. Высокоскоростной мобильный интернет и стабильная связь для более чем 30 тыс. местных жителей теперь обеспечиваются российским оборудованием.

Специалисты МТС развернули отечественную сеть LTE в населенных пунктах Токаревского, Гавриловского, Сосновского, Рассказовского и Староюрьевского районов. Покрытие появилось и в селе Перевоз Ржаксинского района, вблизи которого находится объект археологического наследия – древнерусское поселение X-XI веков.

Базовые станции МТС также построили в Уварове Тамбовской области. Город, на гербе которого изображена вишня, всегда славился своими садами, за что получил неофициальный титул «вишневой столицы России». С 2016 г. здесь проводят летний гастрономический фестиваль «Вишневарово».

Отечественная сеть 4G охватила важные объекты социальной инфраструктуры в населенных пунктах: школы, музеи, библиотеки, дома культуры, административные учреждения. Новое покрытие позволит местным жителям и гостям города всегда оставаться на связи и на высокой скорости использовать цифровые сервисы, а также посещать популярные туристические локации, используя для удобства онлайн-карты.

«Российская телеком-инфраструктура не только поможет дальнейшему развитию туристического потенциала уваровской земли, но и позволит местным предприятиям различных отраслей, включая выращивание зерновых культур и пищевое производство, развивать цифровые решения на базе отечественного оборудования», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Первая отечественная базовая станция «Иртея» в Тамбовской области появилась в начале прошлого года в рабочем поселке Ржакса. Всего за 2025 год были запущены площадки в 14 населенных пунктах региона. В 2026 г. МТС развернула отечественную сеть LTE вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском районе и Р-22 в Сампурском районе Тамбовской области. Бесшовным покрытием голосовой связи и скоростного мобильного интернета обеспечены около 15 километров федеральных дорог, проходящих по востоку и югу региона.

