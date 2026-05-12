CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

NGENIX расширил зарубежное присутствие с запуском нового узла в Казахстане

NGENIX, российский провайдер сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов, объявил о запуске нового узла в Казахстане, который позволит клиентам компании ускорять и защищать свои сайты полностью на территории страны, в соответствии с требованиями местного законодательства. Об этом CNews сообщили представители NGENIX.

Согласно приказу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан №38/НҚ, сайты в доменных зонах .kz и .қаз должны размещаться на серверах, расположенных на территории страны, подключенных к местным интернет-провайдерам и использующих казахстанские IP-адреса. Это требование распространяется на все компании, использующие национальные домены Республики Казахстан.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Новый узел платформы NGENIX размещается в современном ЦОД АО «Казахтелеком» в г. Алматы и позволяет обрабатывать пользовательские запросы полностью на территории Казахстана — включая функции защиты от DDoS-атак. По заявке клиента предоставляется настройка, при которой весь трафик веб-ресурса проходит только через локальную инфраструктуру.

«Мы видим растущий спрос со стороны российских e-commerce-платформ, финтех-сервисов и других компаний, работающих с аудиторией в Казахстане. Для них важно не только обеспечить стабильность и безопасность веб-ресурсов, но и помочь им соблюдать требования местного законодательства. Запуск нового узла в Казахстане позволяет использовать сервисы ускорения и защиты NGENIX с обработкой трафика внутри страны», — сказал технический директор NGENIX Дмитрий Криков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов

В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов

В 2026 г. ИИ превратился в ИТ-оружие, опасное для всего мира

«Яндекс Еда» отказалась от работы с крупным торговым центром. Он отправлял курьеров в «коридор позора»

«Делимобиль» продаст ВТБ свои автомобили и получит 6,7 миллиарда финансирования

Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290