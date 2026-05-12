«Сбер» запустил безопасный аккаунт для детей

Теперь у детей от 6 до 13 лет появился собственный детский «Сбер ID», который даёт доступ в безопасный цифровой мир, где ребёнок может самостоятельно исследовать интересные ему сервисы и получать удовольствие от развлечений, обучения и покупок. Доступ к нему родители могут настроить через мобильное приложение «СберБанк Онлайн». Об этом CNews сообщил представитель банка.

Ранее, чтобы дать ребёнку послушать музыку или заказать снеки, родителям приходилось пользоваться своим аккаунтом. Теперь у детей есть собственный

«Сбер ID», который предоставляет доступ к подходящему по возрасту контенту и сервисам.

Например, в музыкальном сервисе «Звук» ребёнок найдёт хиты и полезные подкасты, а также составит собственный плейлист, в онлайн-магазине «Самокат» сможет заказать снеки с быстрой доставкой, в «Фоксфорде» — исследовать новые области знаний, готовиться к олимпиадам, изучать школьные предметы и иностранные языки, а в «Алгоритмике» — развивать цифровые навыки и обучаться основам искусственного интеллекта. В результате ребёнок учится самостоятельности, а родители могут быть спокойны: всё происходит в защищенной среде с продуманными механизмами контроля.

Чтобы подключить детский «Сбер ID», необходимо установить на телефон ребёнка приложение «СберKids», а затем добавить туда детскую «СберКарту». После этого родителю нужно активировать детский аккаунт в разделе «Близкие» в приложении «СберБанк Онлайн» и следовать дальнейшим подсказкам.

Иван Кузьмин, вице-президент-директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка, сказал: «Для детей важно чувствовать себя самостоятельными в цифровом пространстве. «Детский Сбер ID» даёт им такую возможность: они могут свободно и с удовольствием пользоваться любимыми сервисами, учиться новому и выбирать то, что им действительно нравится, оставаясь при этом в безопасности. Мы видим большой спрос на такие решения — миллионы ребят уже используют наши детские продукты. Уверен, что аккаунт «Сбер ID» сделает их опыт ещё удобнее, понятнее и полезнее».

