CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«СберБизнес» запустил сервис для перехода на обязательные электронные транспортные накладные

С 1 сентября 2026 г. все участники грузоперевозок в России обязаны перейти на электронные транспортные накладные (ЭТрН). Чтобы предприниматели встретили новые требования закона без сбоев и потерь, Сбер уже сейчас запустил простой способ подготовиться к изменениям — подключить сервис «Транспортный ЭДО» в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Предпринимателю не нужно самостоятельно искать сторонний сервис, проходить отдельную регистрацию и запоминать новые пароли — Сбербанк помогает выполнить ключевые требования закона с помощью готового отраслевого решения. Все, что требуется, — зайти в онлайн-банк «СберБизнес», за пару кликов подключить отраслевое решение для грузоперевозок и сразу начать работать с электронными накладными. Внутри сервиса уже встроены все обязательные сценарии оформления документов, которые вступят в силу с сентября. В результате бизнес экономит время, снижает риски ошибок и штрафов, а также получает полный контроль над перевозками в одном окне.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес»: «Новый закон изменит правила работы для всех — экспедиторов, перевозчиков, отправителей и получателей грузов. Наша задача — убрать любые сложности при переходе на электронные накладные и помочь предпринимателям спокойно подготовиться к переменам. Бизнесмену достаточно нажать кнопку в отраслевом решении, подключить новый сервис — и все заработает. Не нужно думать, где взять электронную накладную, как ее подписать и куда отправить».

Сервис «Транспортный ЭДО» является частью более широкого отраслевого решения для логистики и перевозок, доступного в онлайн-банке «СберБизнеса». Оно объединяет все необходимое для автоперевозчика: от поиска новых заказов и персональной аналитики до обмена юридически значимыми документами с контрагентами. Подключив ЭТрН, предприниматель получает готовую цифровую среду для управления грузоперевозками с автоматическим документооборотом, снижением издержек и прозрачностью каждого этапа доставки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов

В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов

В 2026 г. ИИ превратился в ИТ-оружие, опасное для всего мира

«Яндекс Еда» отказалась от работы с крупным торговым центром. Он отправлял курьеров в «коридор позора»

«Делимобиль» продаст ВТБ свои автомобили и получит 6,7 миллиарда финансирования

Telegram вернул контроль над криптовалютной платформой, от которой его заставили отказаться власти США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290